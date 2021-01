China: Rescataron a once de los trabajadores atrapados en una mina de oro

Once mineros que llevan dos semanas atrapados a 580 metros de profundidad en una mina de oro ubicada en el este de China fueron rescatados este domingo, mientras que se trabaja a contrarreloj para salvar a los 10 trabajadores restantes en un gran operativo que comprende a más de 600 operarios.



El primero de los mineros fue subido a la superficie a las 11 hora local, según informó la televisión estatal CCTV, donde la operación de rescate fue posible gracias a la liberación de un conducto de ventilación de la mina.



Varios medios estatales retransmitieron el rescate del primero al quien, tras llegar a la superficie, tuvo que ser trasladado con ayuda hasta una ambulancia porque que no tenía fuerzas ni para sostenerse en pie, consignó la agencia de noticias DPA.



El hombre, "físicamente débil", no pertenece al grupo de 10 mineros con el que se estableció contacto desde la superficie, informó la agencia de noticias AFP.



Tras el rescate de los 11 mineros, aún quedaban el domingo por la tarde diez más atrapados desde la explosión ocurrida el 10 de eneroen esta mina de oro de Qixia, en la provincia de Shandong.



Uno de los mineros atrapados falleció la semana pasada debido a las heridas que le provocó la explosión.



Los socorristas tratan desde hace dos semanas de rescatar a los trabajadores bloqueados a 580 metros bajo tierra, y amenazados por una crecida de las aguas.



Según pudieron reconstruir las autoridades, la deflagración obstruyó el pozo de ventilación y dañó el teleférico que permitía a los mineros subir a la superficie.



Hoy por la mañana, los enormes obstáculos que obstruían el pozo cayeron al fondo, lo que facilitó "que los mineros fueran subidos" a la superficie y que se suspendieran las operaciones de perforación.



Las imágenes de televisión pública mostraron inicialmente este domingo cómo una enorme perforadora subía a la superficie una carretilla con socorristas y un hombre con mascarilla, que parecía incapaz de mantenerse de pie.



Gracias a un cable metálico que fue introducido a través de un conducto perforado en la roca, los socorristas pudieron enviar víveres, medicamentos y teléfonos a este grupo de mineros hallados.



Luego las imágenes mostraron a los rescatistas extrayendo a los demás mineros, que llevaban gafas oscuras para protegerse de la luz.



Las operaciones de perforación habían sido complicadas por la estructura geológica del suelo, formada por rocas particularmente duras como el granito.



Los más de 600 operarios de rescate confían en conseguir sacar a algunos trabajadores más durante la tarde de este domingo, mientras queda por localizar a la otra decena de mineros desaparecidos



Los equipos de socorro habían estimado el viernes que serían necesarias al menos dos semanas para liberar al conjunto de los trabajadores pese al ritmo frenético de las labores de perforación.



Según las comunicaciones que mantuvieron con el resto de supervivientes, estos se encuentran en buen estado físico y mediante un cable metálico que descendió a través de un conducto perforado en la roca les hicieron llegar primero soluciones nutritivas y suplementos y finalmente comida.



Aunque la seguridad de las minas mejoraron considerablemente en las últimas décadas, todavía hay muchos accidentes en China donde a menudo son ignoradas las medidas de seguridad.



En diciembre, 23 mineros perdieron la vida en una mina de carbón en Chongqing.