Sismo de 7,1 en la escala de Ritcher hizo temblar la Antártida y parte de Chile

Un sismo de magnitud 7,1 en la escala Richter sacudió este sábado Antártida, lo que llevó a las autoridades de Chile a emitir una alerta de emergencia y pedir a la ciudadanía abandonar las playas de la región por riesgo de tsunami.



La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) explicó que el temblor tuvo lugar a 216 kilómetros al noreste de la base O’higgins, la más grande que tiene Chile en el continente helado, a las 20:36 horas (23:36 GMT), a una profundidad de 10 km.



“De acuerdo a la Amenaza de Tsunami establecida para el territorio antártico por los estados establecido por #SHOA, la hora estimada de arribo seria la siguiente. ANTARTICA, BASE PRAT 23-01-2021 21:17″, informó la Onemi a través de Twitter.



Paralelamente, de acuerdo con AFP, a las 21:07 horas (00:07 GMT) se produjo otro temblor de magnitud 5,9 en Santiago que no tuvo relación con el fuerte sismo en la Antártida, pero que se sintió en Chile y en Argentina.



Por el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni heridos como consecuencia de los movimientos, aunque generó alarma entre la población. La Onemi dijo que el movimiento telúrico en la zona central no reunía las condiciones para un tsunami.



Además, aclaró que un mensaje que llegó a teléfonos celulares en varias partes del país, se refería solamente a la zona antártica minutos antes del temblor en el centro del territorio.