Uruguay acordó la compra de las vacunas de Pfizer y Sinovac

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este jueves que su gobierno finalmente eligió la vacuna de Pfizer/BioNTech y la china Sinovac para comenzar lo antes posible con la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país, que actualmente está viviendo un alarmante aumento de casos y ha cerrado sus fronteras para impedir la propagación del coronavirus.



“El Gobierno acaba de cerrar un acuerdo con Pfizer y Sinovac para el suministro de vacunas a nuestro país. Al mismo tiempo estamos negociando la compra de más vacunas con otros proveedores”, reveló Lacalle Pou a través de su cuenta de Twitter y añadió que en las próximas horas se brindaría más información al respecto.



Uruguay era uno de los dos países de Sudamérica, con Paraguay, que aún no había anunciado la compra de vacunas con ningún laboratorio, si bien el Ejecutivo de Lacalle Pou había adelantado que estaba en negociaciones con varios laboratorios y que no podía revelar más detalles por confidencialidad.



Nada más conocerse el anuncio del mandatario, varios integrantes del gabinete celebraron la noticia en redes sociales. Entre los primeros en reaccionar estuvo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien publicó un escueto mensaje: “#Vacunas aseguradas para nuestro Uruguay”.



El presidente uruguayo ha convocado a su gabinete para un Consejo de Ministros la próxima semana, aunque no se descarta algún anuncio previo con la confirmación de más detalles sobre el plan de vacunación.



Este viernes Uruguay batió su récord diario con 17 muertes por el covid-19 en una jornada en la que se registraron 1.186 nuevos casos para llegar a la cifra de 8.091 activos, según detalló el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Con los 17 fallecidos de esta jornada el país contabiliza 364 muertes desde el inicio de la pandemia.



“Zona roja de riesgo”



Según información brindada por el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 (GUIAD-COVID-19), Uruguay entró la semana pasada en la zona roja de riesgo de la pandemia de coronavirus del índice de Harvard, es decir, un promedio de 25 casos cada 100.000 personas por semana.



Tres de los 19 departamentos (provincias) del país se encuentran en zona roja de riesgo: Rivera (norte, fronterizo con Brasil), con 46,84 casos por cada 100.000 habitantes; Montevideo (sur), con 39,79; y Rocha (sureste, también fronterizo), con 32,01, según los gráficos del GUIAD-COVID-19.



Ante esta situación comenzaron a escucharse las voces de científicos que reclaman al Ejecutivo más restricciones. Entre ellos, el infectólogo e investigador Julio Medina, quien estableció como “prioritario” proteger el sistema de salud. “El virus está por delante, nos ha sacado aún más ventaja”, escribió en Twitter, y argumentó: “221 días para pasar de verde a amarillo / 56 días para pasar de amarillo a naranja / 32 días para pasar de naranja a rojo”.



Debido al aumento de casos en las últimas semanas, en lo que constituye la primera ola de la pandemia en el país, el Gobierno uruguayo informó el pasado 6 de enero que mantendrá sus fronteras cerradas (incluido para uruguayos y residentes) hasta finales de mes.



No obstante, el presidente anunció la ampliación de dos horas del cierre de bares y restaurantes, que hasta el 10 de enero era la medianoche, y la reapertura de espectáculos públicos. En ambos casos, lo dejó a criterio de las autoridades locales que, como en Montevideo, optaron por medidas más restrictivas.



Entre las medidas activas, se mantiene la regulación por ley del derecho de reunión -vigente por dos meses- en aglomeraciones con peligro sanitario, así como la recomendación del teletrabajo.



Uno de los peligros que se observa en estos días es el regreso de muchos montevideanos que salieron hacia la costa para su período vacacional, con la consiguiente relajación de medidas de protección, y que se incorporan a su puesto de trabajo. Frente a esto, las autoridades emitieron un comunicado en el que recomendaron, siempre que sea posible, teletrabajo y aislamiento social durante 10 días.