El ambicioso proyecto de Bill Gates para "tapar" el sol por el bien de la Tierra

Foto: Gates quiere enfriar la Tierra Crédito: Google

Por más increíble que parezca, el fundador de Microsoft, Bill Gates, quiere "tapar" el Sol para atenuar los efectos del calentamiento global. Con ese impactante objetivo, financia el desarrollo de una tecnología de atenuación solar que reflejaría la luz solar fuera de la atmósfera de la Tierra.



El objetivo sería atenuar o frenar los tremendos efectos que el calentamiento global está generando en nuestro planeta.



Este no es el primer proyecto ecológico que apoya el cuarto hombre más rico del mundo, cuyo patrimonio neto es de casi 121 mil millones de dolares según ‘Forbes’.



A lo largo de varios años, el multimillonario compró 242.000 acres de tierras de cultivo en Estados Unidos, convirtiéndose así en el propietario de tierras agrícolas privadas más grande de ese país. De acuerdo con ‘The Land Report’, Gates hasta construyó una enorme cartera de tierras agrícolas que abarca 18 estados.



Con eso, quiere aportar para que la agricultura estadounidense sea sostenible. Ahora, su nuevo desafío consiste en controlar el aumento de la temperatura de la Tierra, que podría alcanzar un punto crítico de inflexión en 20 o 30 años, según advirtieron expertos.



Por esta razón, si el calentamiento global sigue su ritmo actual, el planeta perdería casi la mitad de capacidad para absorber las emisiones de carbono causadas por el hombre. Cómo es el proyecto

El nuevo proyecto ecológico que Gates está financiado es llevado a cabo por científicos de la Universidad de Harvard y lleva el nombre de ‘Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica' (SCoPEx). Este tiene como objetivo provocar un efecto de enfriamiento global con el uso de la geoingeniería solar.



Consistiría en rociar polvo de carbonato de calcio (CaCO 3) no tóxico en la atmósfera, un aerosol que refleja el Sol y que puede contrarrestar los efectos del calentamiento global.



Quienes se oponen a este tipo de soluciones sostienen que podrían surgir cambios extremos en los patrones climáticos, además de que podría ser un pretexto para alentar la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero.



David Keith, profesor de física aplicada de la Universidad de Harvard, reconoció que existen "muchas preocupaciones reales" de la geoingeniería ya que nadie sabe qué pasará hasta que se libere el CaCO 3 y se estudien sus efectos.



El primer paso de la investigación de SCoPEx se realizará en junio de este año cerca de la ciudad de Kiruna, en Suecia. Allí la Corporación Espacial Sueca lanzará un globo con equipo científico a 20 km de altura.



Este lanzamiento no liberará el polvo de CaCO 3 a la atmósfera, sino que servirá como prueba para maniobrar el globo y examinar las comunicaciones y los sistemas operativos. Si resulta exitoso, la investigación podría seguir a su segunda etapa experimental para liberar una pequeña cantidad de aerosoles estratosféricos.