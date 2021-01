Clausura y multa para un hotel termal en Uruguay por una fiesta clandestina

Hoy en @TelenocheUy les contamos detalles de una fiesta de funcionarios que se realizó en el Arapey Thermal Resort y generó gran malestar en la Intendencia de Salto. pic.twitter.com/eKL6BSdYkG — Santiago Clarens (@Sclarens) January 19, 2021

En los últimos días se viralizaron imágenes de una fiesta realizada dentro de un hotel en Salto. En el video, se ve a gente bailando sin mantener la distancia física recomendada y sin usar tapabocas.A raíz de la difusión de las imágenes, la intendencia de Salto inició una investigación para comprobar dónde se había realizado la fiesta y cuándo.Ayer, el intendente Andrés Lima anunció que se había comprobado que el festejo se llevó a cabo en Termas del Arapey, sin que mediara ningún tipo de solicitud o permiso."No se respetaron los protocolos sanitarios correspondientes, por lo que desde la intendencia de Salto se tomó la decisión de clausurar por 15 días este establecimiento privado", afirmó. "Situaciones como estas no pueden dejarse pasar", agregó.Esta mañana, el jefe comunal anunció que hubo cambios respecto a las sanciones por la fiesta realizada el lunes de noche. En primer lugar, dio el nombre del establecimiento (Hotel Arapey Termal) "para no generar inconvenientes con otros establecimientos en ese centro termal".Agregó que desde la gerencia del hotel reconocieron que hubo incumplimiento de protocolos en el festejo.Por lo tanto, se dispuso la clausura del establecimiento por cinco días (no quince, como se informó inicialmente) y recién a partir del miércoles 27 de enero a la hora 00."¿Por qué el cambio? Porque queremos dar tiempo al emprendimiento para que comunique a cada uno de los turistas que tienen reserva. Por otro lado, hemos dispuesto una sanción económica de 70 UR, una suma cercana a los 100.000 pesos que se debe pagar antes del 30 de enero", dijo Lima."Tuvimos en cuenta que no queremos afectar a terceros, que son turistas que ya hicieron reservas o adelantos. Ese elemento es el que consideramos. Que la sanción recaiga en quienes incumplieron los protocolos pero una sanción de 15 días era un inconveniente mayor para los turistas", concluyó. Fuente: (Montevideo portal).-