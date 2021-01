España: al menos dos muertos por impresionante explosión en edificio de Madrid

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,? (@valleejooo_) January 20, 2021

Se ha desplomado un edifico, enfrente del Hotel Ganivet en calle Toledo ahora mismo pic.twitter.com/oAqwFsLK4P — CAFÉ PAVÓN (@CafePavon) January 20, 2021

Una fuerte explosión que ha podido sentirse en varios kilómetros a la redonda se ha producido minutos antes de las tres de la tarde (hora local) en la zona de la Puerta de Toledo en Madrid. Las últimas plantas de un edificio de hormigón y ladrillo han quedado reducidas a escombros, con la estructura al descubierto.Al menos dos personas han muerto, ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Los fallecidos son un hombre y una mujer, según informa Luis Fernando Durán. Por su parte, Emergencias Madrid había avanzado sólo que se estaba atendiendo a "varias personas heridas".La explosión ha afectado completamente a la fachada de la finca situada en la calle de Toledo, en el distrito de La Latina, muy cerca de la Puerta de Toledo y de la iglesia de la Paloma. Según Emergencias Madrid, el inmueble afectado es el número 98 de la calle Toledo; se encuentra precisamente en la trasera de la Iglesia y sería usado como residencia para los sacerdotes, se trata de localizar a uno de ellos.Asimismo, se han producido al menos diez heridos, que han sido atendidos en un primer momento en la propia acera de la vía afectada, aunque uno de ellos ya ha sido trasladado al hospital.El regidor también ha confirmado la hipótesis de que se ha tratado de una explosión de gas, aunque no ha dado más detalles. Ha informado de que los bomberos aconsejan no entrar todavía en el inmueble, debido a que se podría haber producido una bolsa de gas y se podrían producir nuevas explosiones.En el momento de la detonación, el patio del colegio colindante se encontraba casualmente vacío, debido a que continúa afectado por la nevada y posterior helada que ha sufrido Madrid en los últimos días, por lo que no se lamentan víctimas entre el colectivo estudiantil. Sin embargo, sí se pueden apreciar cuantiosos daños materiales, como numerosos vehículos afectados.Bomberos, Protección Civil y SAMUR (el servicio de atención sanitaria de urgencias del Ayuntamiento de Madrid), se han desplazado inmediatamente a la zona y han pedido que nadie se acerque a la zona para permitir el paso de los vehículos de emergencia, mientras la Policía Municipal y Nacional han ayudado a la evacuación de los ancianos que residen en el geriátrico contiguo al edificio afectado, entre los que no hay ningún herido, que han sido trasladados a un hotel cercano.Según algunos testigos en el momento del estallido se ha oído un estruendo que ha hecho temblar paredes y cristales de los edificios de los alrededores. Al parecer tras la primera explosión ha tenido lugar una segunda, por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad esperan que se puedan producir más deflagraciones.Los bomberos se encuentran inspeccionando el bloque para intentar asegurar la zona, que está ubicada en una calle repleta de comercios y establecimientos de hostelería e intensamente transitada tanto por tráfico rodado como por peatones. Fuente: (RT).-