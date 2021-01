Pasó tres meses en el aeropuerto por temor a volar durante la pandemia

Aditya Singh, un hombre de 36 años, fue arrestado el 16 de enero en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, tras vivir durante tres meses en una zona de seguridad de ese recinto sin llamar la atención de las autoridades.



El detenido, residente en California, llegó en un vuelo procedente de Los Ángeles el pasado 19 de octubre, no regresó a su hogar por miedo a volar durante la pandemia y permaneció en una zona de acceso restringido porque tenía una placa de identificación aeroportuaria que perdió un empleado.



Hasta el momento no está claro qué trajo a Singh a Chicago y si tiene algún vínculo con la zona, pero sí que sabe que se alimentó gracias a la comida que daban otros pasajeros, reportó el diario Chicago Tribune.



La situación se descubrió gracias a dos empleados de la compañía United Airlines, que le pidieron que se identificara, se dieron cuenta de que el documento no le pertenecía y llamaron a la Policía.



Courtney Smallwood, abogada de Singh, reconoció que las circunstancias del caso eran inusuales, pero destacó que los delitos de los que se acusa a su cliente son no violentos, destacó que no tiene antecedentes penales y recordó que lleva tiempo desempleado.



La jueza Susana Ortiz encontró los hechos "bastante chocantes" por el "prolongado periodo de tiempo" en que ocurrieron, así que estimó que el sospechoso, acusado de allanamiento de área restringida y hurto menor, se trataba de "un peligro para la comunidad".



Ortiz estableció una fianza de 1.000 dólares y, si Aditya Singh es capaz de abonar esa cantidad, no podrá volver a pisar el aeropuerto O'Hare antes de presentarse a su juicio el próximo 27 de enero, publicó RT.