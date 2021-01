Vacuna de Pfizer: se contagiaron 12 mil personas en Israel tras la primera dosis

Internacionales Pfizer demora las entregas de vacunas contra el coronavirus

Uno de los funcionarios del gobierno encargado de diseñar la estrategia de vacunación en Israel aseguró que la primera dosis de Pfizer tiene menos efectividad que lo que indica el propio laboratorio y advirtió que puede que no protej contra las nuevas cepas del virus.Así lo afirmó Nachman Ash, quien afirmó que mucha gente se infectó entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.Hasta el momento, más de 2 millones de israelíes recibieron la primera dosis de Pfizer y más de 400.000, la segunda.Desde el laboratorio dicen que vacuna, producida con BioNTech, tiene una efectividad de alrededor del 52% después de la primera dosis, y aumenta a alrededor del 95% un número de días después de la segunda dosis.Según informó la jefa del Departamento de Salud Pública del Ministerio de Salud, Sharon Alroy-Preis, la información inicial señala que la vacuna frena las nuevas infecciones en un 50%, unos 14 días después de que se administra la primera de las dos inyecciones, según consigna The Times of Israel.Los datos, dijo, son preliminares y se basan en los resultados de las pruebas de covid-19 entre quienes recibieron la vacuna y quiénes no.Al mismo tiempo desde algunas organizaciones israelíes informaron otros datos algo contrarios. Según las cifras publicadas por Clalit, el mayor proveedor de servicios de salud de Israel, la probabilidad de que una persona se infecte con el coronavirus disminuyó en un 33% dos semanas después de haber sido vacunada.Durante sus conversaciones con funcionarios de salud este martes martes, Ash agregó que no era seguro que la vacuna pueda proteger contra las nuevas cepas del coronavirus.Es que a un mes de la campaña de vacunación de Israel, la mas avanzada del mundo, con más de 2 millones de personas (lo que representa casi el 25% de su población), los funcionarios del Ministerio de Salud esperaban ver una disminución de las infecciones diarias y de los casos graves, pero todavía eso no ocurre.Los expertos culpan a las variantes más contagiosas del virus, en particular la cepa británica, de la dificultad para reducir las tasas de enfermedad y aliviar la pesada carga de los hospitales, a pesar del cierre de las fronteras y las vacunaciones masivas.Según los medios hebreos, el encargado de diseñar la estrategia de vacunación dijo que la cepa británica está detrás del 30% o 40% de las infecciones actuales y que se convertirá en la cepa dominante en Israel dentro de semanas.El Ministerio de Salud de Israel informó que este lunes se confirmó un récord de 10.021 infecciones en un día, lo que eleva el total de casos del país desde el inicio de la pandemia a 562.167, incluyendo 81.059 casos activos. Fuente: (Clarín).-