Video: Paranaense vivió la nevada de España: “La naturaleza pidió que estemos adentro”

Eloísa Patat, es una modelo paranaense que vive en España, en la localidad de San Sebastián, y presenció el fenómeno meteorológico Filomena, una gran nevada que hace muchísimos años no ocurría.“Las personas esquiaban en las grandes vías de Madrid, había guerras de nieve. La naturaleza nos dice que nos quedemos en casa y las personas siguen saliendo”, resaltó Eloisa aSegún detalló la paranaense, “la nevada fue tan solo unos días, pero como las temperaturas era realmente muy bajas, la nieve permanecía, no se descongelaba. Era todo de hielo, estaba todo detenido, fue un caos porque camiones, autos y diferentes vehículos estuvieron varados horas”.A su vez contó que “hubo caída de árboles, techos y algunos no podían salir de su casa. Eso paso mayormente en Madrid y ciudades aleñadas. La gente se sorprendió mucho con la nevada, fue duro, se congelaron las tuberías y en algunos sitios cortaron la luz”.“En tanto en San Sebastián, nevó en los campos entonces tuvimos que trasladarnos a ver el fenómeno”, contó.La temperatura con el correr de los días, fue aumentando y este lunes se registraron 8º centígrados en San Sebastián.