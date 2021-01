CIA desclasificó la información sobre OVNIS y crece el interés por los archivos

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos desclasificó toda la información que tiene sobre objetos voladores no identificados (OVNIS) y los datos ya están al alcance del público en un par de clics.A través de la Ley de Libertad de Información, miles de documentos de la CIA sobre OVNIS, o fenómenos aéreos no identificados (UAP), como los llama el Gobierno estadounidense, ahora se pueden descargar de la página de la organización The Black Vault (La cripta negra).Su fundador el autor y podcaster John Greenwald Jr, lleva más de 25 años tratando de acceder a ellos, indicó el New York Post.La CIA afirma que le mandó un CD con toda la información que tienen compilada en decenas de archivos PDF, aunque Greenwald prometió que continuará con sus investigaciones “para ver si hay documentos adicionales aún descubiertos dentro de las propiedades de la CIA”.La publicación se produce gracias a una cláusula incluida en el último paquete de estímulo promulgado por Donald Trump para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. La normativa requiere que los servicios de inteligencia compartan con el Congreso toda la información recopilada sobre OVNIS dentro de los 180 días posteriores a su investigación.Además, les pedía identificar posibles “amenazas aeroespaciales” o similares, determinando si esa actividad podría estar relacionada con “uno o más adversarios extranjeros”.Greenwald le dijo al sitio Vice que cree que la CIA hizo todo para dificultar el análisis de los documentos. “La CIA ha hecho INCREÍBLEMENTE difícil usar sus registros de una manera razonable”, dijo sobre el formato de archivo “desactualizado”, como archivos “.tif”. “En mi opinión, este formato obsoleto hace que sea muy difícil para las personas ver los documentos y usarlos para cualquier propósito de investigación”, agregó.Algunos de los documentos datan de finales de la década de 1970 y principios de 1980. Entre los hallazgos de Greenwald, hay explosiones misteriosas en una pequeña ciudad rusa o un informe sobre la disputa de un fugitivo bosnio con un presunto contacto extraterrestre.Sin embargo, los documentos desclasificados están en gran medida tachados. Uno de los informes destacados por The Black Vault habla de un exsubdirector adjunto de ciencia y tecnología de la CIA que “mostró interés” en un objeto en particular sin dar su nombre.“Decidió que lo investigaría personalmente y, después, dio consejos sobre cómo seguir adelante. Ese consejo es clasificado “, tuiteó Greenwald desde la cuenta de The Black Vault.De acuerdo con Greenewald, pocas horas después de haber subido todo el material a la página, los documentos alcanzaron miles de descargas.Prueba del creciente interés del público por los fenómenos paranormales, el año pasado, el Departamento de Defensa desclasificó tres videos grabados por pilotos de la Marina en 2004 y 2015 en los que se observan “fenómenos aéreos no identificados”.