Por falta de turistas, cierran hoteles en Punta del Este

El Grand Hotel, el segundo alojamiento más importante de la ciudad balnearia, decidió cerrar sus puertas desde el próximo 31 de enero, producto de la baja actividad turística en la temporada.



El alojamiento cinco estrellas no recibe reservas para febrero y decidió enviar a todo su personal al seguro de desempleo.



Mientras tanto, otros hospedajes analizan si les conviene mantenerse disponibles durante febrero.



"Punta del Este sin los argentinos no es la misma", dijo Luis Barragán, integrante de la Dirección General de Turismo de Punta del Este, en diálogo con Cadena 3. "Si bien hubo una apuesta fuerte del gobierno nacional, no reditúa como cuando hay turistas que no son nacionales", agregó.



Si bien se registra un buen número de turistas en Punta del Este, la cantidad no se traduce en consumo para los operadores turísticos.



"Es un temporada atípica donde el movimiento no es el usual", reveló Barragán. "El grueso de turistas que tenían pensado ingresar no pudieron hacerlo", concluyó.



Tanto la Cámara de Turismo como los hoteleros esperan que el estado les brinde ayuda financiera.