Covid-19: Johnson & Johnson anunció que su vacuna mostró "inmunidad duradera"

Según un estudio publicado en la revista científica New England Journal of Medicine, los voluntarios de 18 a 55 años que se aplicaron la vacuna Ad26.COV2.S presentaron una "inmunidad duradera" frente al COVID-19 al menos 71 días.



La investigación también remarcó que los efectos secundarios son temporales y no graves.



El laboratorio también adelantó que los datos sobre la durabilidad de las respuestas inmunitarias en los participantes del ensayo mayores de 65 años estarán disponibles a fines de enero.



Johnson & Johnson aspira a poder entregar mil millones de dosis de Ad26.COV2.S a lo largo de 2021.



Se estima que en las próximas semanas, mediante su filial belga, Janssen Pharmaceutical Companies, pedirá la autorización de emergencia en Europa.



La ventaja de esta vacuna es que se trata de una única dosis, lo que facilitaría la logística de las campañas de vacunación.



"La línea de meta de nuestra vacuna está a la vista. Tenemos un estudio muy grande en marcha en tres continentes, América del Norte, América del Sur y África. Incluimos a 40.000 personas", explicó la compañía.



La Unión Europea había celebrado un contrato de compra anticipada con Janssen por 200 millones de dosis de su vacuna, con la posibilidad de ampliar la partida con 200 millones más.



A comienzos de diciembre de 2020, el filial argentina Janssen Cilag Farmacéutica S.A había comenzado ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el proceso para registrar la vacuna bajo el nombre "JANSSEN COVID 19 VACCINE".