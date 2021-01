Hallaron una “Súper Tierra” cerca de una de las estrellas más antigua

Todos los días, decenas de astrónomos “peinan” el cielo nocturno en busca de otros planetas fuera de nuestro Sistema Solar. Así, por ejemplo, la NASA ha descubierto más de 4.500 exoplanetas en total, aproximadamente 50 de los cuales se cree que son potencialmente habitables.



Esta semana, un grupo de especialistas publicó un estudio científico en el que detallan “una súper-Tierra rocosa y caliente”, cerca de una de las estrellas más antiguas de la galaxia, que los ha tomado por sorpresa. El planeta es aproximadamente un 50% más grande que la Tierra, pero requiere menos de medio día para orbitar su estrella. “Por cada día que estás en la Tierra, este planeta orbita su estrella dos veces”, dijo el astrofísico planetario de UC Riverside y miembro del equipo que realizó el hallazgo, Stephen Kane.



El planeta, conocido como TOI-561 b, orbita el sistema estelar TOI-561, según un estudio publicado en The Astronomical Journal. “El planeta que orbita TOI-561 es uno de los mundos rocosos más antiguos hasta ahora descubierto”, dijo la autora principal del estudio, Lauren Weiss, en un comunicado. “Su existencia muestra que el universo ha estado formando planetas rocosos casi desde sus inicios hace 14 mil millones de años”.



Parte de la razón de la órbita corta es la proximidad del planeta a su estrella, que también crea un calor increíble. Su temperatura superficial promedio estimada es de más de 1.700 grados Celsius, demasiado caliente para albergar la vida como la conocemos hoy, aunque alguna vez pudo haber sido posible. Además, Kane dijo que, aunque el planeta tiene aproximadamente tres veces la masa de la Tierra, el equipo calculó que su densidad es la misma que la de nuestro planeta.



“Esto es sorprendente porque cabría esperar que la densidad fuera mayor”, dijo Kane en un comunicado. “Esto es consistente con la noción de que el planeta es extremadamente antiguo”, agregó. Cuanto más antiguo es un planeta, es probable que sea menos denso porque no había tantos elementos pesados disponibles cuando se formó, explicó Kane. Los elementos pesados se producen por reacciones de fusión en las estrellas a medida que envejecen. Eventualmente las estrellas explotan, dispersando estos elementos a partir de los cuales se formarán nuevas estrellas y planetas. TOI-561, que tiene al menos otros dos planetas orbitando alrededor.



A medida que los investigadores descubren más exoplanetas, continúan aprendiendo más sobre su masa y radio y si podría ser habitable. “La información sobre el interior de un planeta nos da una idea de si la superficie del planeta es habitable para la vida tal como la conocemos. Aunque es poco probable que este planeta en particular esté habitado hoy en día, puede ser un presagio de muchos mundos rocosos aún por descubrir alrededor de las estrellas más antiguas de nuestra galaxia”, explicó Kane.



El TESS Object of Interest (TOI) 561, que lleva el nombre del satélite de estudio de exoplanetas en tránsito de la NASA, pertenece a una población rara de estrellas llamada disco grueso galáctico. Las estrellas en esta región son químicamente distintas, con menos elementos pesados como el hierro o el magnesio que están asociados con la construcción de planetas.



El equipo de la Misión TESS utilizó el acceso de la Universidad de California al W.M. Observatorio Keck en Hawái, hogar de algunos de los telescopios científicamente más productivos de la Tierra, para confirmar la presencia del planeta TOI-561b. El equipo del observatorio también ayudó al equipo a calcular la masa, la densidad y el radio del planeta.



Los astrónomos están continuamente tratando de comprender la relación entre la masa y el radio de los planetas que encuentran. Esta información brinda información sobre la estructura interior de los planetas que, con la tecnología actual, están demasiado lejos para visitarlos y tomar muestras.