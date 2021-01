Covid-19 en Perú: Advierten sobre un nuevo colapso de terapias intensivas

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva advirtió este lunes que las unidades de cuidados intensivos (UCI) están "colapsadas" en todo el país y planteó una estrategia para "contener" los casos de coronavirus en medio de la inminente llegada de la segunda ola de la pandemia.



"En este momento podemos decir que las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional ya se encuentra colapsadas, el crecimiento se está dando en áreas extendidas fuera de las UCI", afirmó este lunes Jesús Valverde, quien preside la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi).



Durante una entrevista con la emisora radial RPP, replicada por el diario El Comercio, Valverde remarcó que "hoy en día las camas de hospitalización, que eran la reserva de los hospitales, ya se están llenando".



Asimismo, precisó que el funcionamiento de la UCI es muy dinámica y que hasta ayer no había camas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos ni privados de todo el país, lo que recuerda al colapso sanitario del año pasado, durante la primera ola.



"Lo que vemos es que el paso del paciente se da directamente de su domicilio a los hospitales de tercer nivel", añadió.



Para Valverde, la solución al colapso hospitalario debe ser integral.



Por un lado, incrementar la cantidad de camas de las UCI y, por otro, reforzar la atención primaria y detectar oportunamente los casos. Por eso planteó al Ministerio de Salud una estrategia de contención basada en la adquisición de sistemas de alto flujo.



"Lo que le venimos proponiendo hace tres o cuatro meses al Ministerio de Salud es que compre los sistemas de alto flujo, que son unos sistemas de entrada de oxígeno a alta velocidad que, de maneras relativa y absoluta en muchos casos, resuelve el problema respiratorio en pacientes que van a progresar de forma severa", explicó.



En la misma línea, Valverde destacó otra falencia en el campo de la salud que quedó al descubierto con el inicio de la pandemia de la Covid-19.



"La pandemia ha desnudado que el déficit de intensivistas es grande a nivel nacional, estamos viviendo una crisis mundial de médicos intensivistas, pasa en todo el mundo, pasa en Europa, en América del Norte y el Perú no era ajeno a esto. Latinoamérica no tiene el número de intensivistas similar a países del primer mundo", denunció el titular de Sopemi.



Esta semana, el Gobierno anunció la compra de 52 millones de dosis contra la Covid-19: 38 millones a la farmacéutica china Sinopharm y 14 millones a la británica AstraZeneca, esta última la misma que se producirá en la región en Argentina y México, y prorrogó hasta inicios de marzo próximo el estado de emergencia sanitaria.



Un primer lote de un millón de vacunas de Sinopharm debe llegar antes de fines de enero y se aplicará al personal médico, muy golpeado durante el pico de 2020, mientras batalla un marcado repunte de contagios y muertes desde mediados de diciembre pasado, y que sumó en los últimos días la confirmación del primer caso con la nueva variante británica del coronavirus.



Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, Perú acumula más de un millón de contagios y de 38.200 muertes.