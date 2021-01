Video: mujer afirma que la nieve caída en España es de "plástico"

Pensabais que no iban a salir los negacionistas de la nieve? Pues también . pic.twitter.com/KtXdrmvpM5 — Estibador (@mundoestiba) January 9, 2021

Luego de la histórica nevada en España, no dejan de circular por las redes imágenes de lo que fue la tormenta "Filomena", como la de un hombre paseándose por las calles de Madrid en un trineo tirado por perros. Ahora, apareció una mujer que pone en duda la naturaleza del fenómeno: quema las bolas de nieve para tratar de demostrar que se trata de un material plástico.El hecho de que la bola no se deshaga inmediatamente, que una parte de ella se ponga negra y que la operación deje un olor "a plástico quemado", son para la mujer pruebas fehacientes de que la nieve no es nieve.Asimismo, asegura que al calentar la bola "debería caer agua y deshacerse, porque es obvio que con el fuego tiene que hacerlo". "Esto es la m***da que nos mandan, puro plástico. Nos siguen engañando con todo", concluye la protagonista del video.