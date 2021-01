Francisco le pidió a la dirigencia política "buscar unidad frente a la crisis"

El papa Francisco pidió a la dirigencia política "buscar unidad frente a la crisis" y que tenga la "intención de hacer crecer al país" en un contexto en el que "los conflictos deben tomarse vacaciones".



En declaraciones televisivas, el Papa renovó además su oposición al aborto, al que volvió a comparar con "contratar un sicario", al tiempo que calificó como "un escándalo" que personas se hayan ido de vacaciones en vuelos privados en medio de los confinamientos.



"La clase dirigente tiene el derecho de tener puntos de vista distintos y de tener una lucha política; es un derecho, el derecho de imponer la propia política, pero en este tiempo se debe jugar para la unidad", convocó el Papa en una entrevista emitida por el Canal 5 de Italia



"Por ejemplo, la lucha política es una cosa noble, los partidos son instrumentos; lo que vale es la intención de hacer crecer al país", sostuvo Francisco en la entrevista, grabada el viernes pasado en su residencia de Casa Santa Marta.



Según el Papa, de frente a la emergencia de coronavirus, "si los políticos subrayan más los intereses personales que el interés común, arruinan las cosas".



"Pasada la crisis, que cada uno vuelva a decir yo, pero en este momento, un político, también un dirigente, un obispo, un sacerdote, que no tiene la capacidad de decir nosotros, no está a la altura", planteó Francisco.



Para el pontífice, en este momento, "debe prevalecer el nosotros, el bien común de todos".



"La unidad es superior al conflicto; los conflictos son necesarios, pero en este momento deben tomarse vacaciones, hace falta subrayar la unidad, del país, de la Iglesia y de la sociedad", argumentó en esa dirección.



"Alguien dice que si hay algo que podamos hacer, la religión nos entenderá, pero el problema de la muerte no es un problema religioso, ojo, es un problema humano, prerreligioso, es un problema de ética humana; entonces las religiones lo siguen, pero es un problema que hasta un ateo debe resolver en su conciencia", planteó Francisco



En ese marco, el pontífice renovó los argumentos que sostiene hace años sobre el aborto y reforzó su rechazo a la práctica.



"Le hago dos preguntas a una persona que me hace pensar en este problema. ¿Tengo derecho a hacer esto? La respuesta científica: la tercera semana, casi la cuarta, están todos los órganos del nuevo ser humano en el útero de la madre, es una vida humana", se planteó el Papa.



"Hago esta pregunta: ¿Es correcto cancelar una vida humana para resolver un problema, cualquier problema? No, eso no es justo. ¿Está bien contratar a un sicario para resolver un problema? ¿Uno que mata la vida humana? Este es el problema del aborto científica y humanamente", agregó luego.



"No hay que mezclar a las religiones que vienen después, pero no es para perder la conciencia humana", agregó luego el Papa, quien condenó además que se "descarten niños sin educación para explotarlos después: sin quitarles el hambre, crecen enfermos y mueren".



Para el Papa, esta situación se da porque "los niños no producen y son descartados": Durante la entrevista, el Papa califico además como "un escándalo, porque no se piensa en los otros y en la comunidad", que haya personas que se fueron de vacaciones en vuelos privados durante las restricciones.



"En un país en el que el Gobierno dice que al día siguiente habrá cuarentena, salieron ese día más de 40 aviones civiles y privados para ir a tomar vacaciones en el mar y en otros países", criticó.



"Esto es otro problema grave. Con las playas llenas, el contagio fue terrible", lamentó.