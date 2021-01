Alerta en España por nueva una ola de frío "siberiana"

Luego de la histórica nevada provocada por la borrasca Filomena en España, que en Madrid ya acumula más de medio metro siendo la más importante de los últimos 50 años, advierten que una fuerte ola de frío que comenzará mañana puede complicar aún más la situación.Según informó la Agencia Estatal de Meteorología española (Aemet) en un aviso especial, entre hoy y mañana el temporal causado por Filomena se desplazará para dar paso a un anticiclón atlántico que iniciará "un descenso acusado de temperaturas", cuyas mínimas alcanzarán los 10 grados bajo cero y con máximas que en ciertas zonas no superarán la temperatura de congelamiento.Esta ola de frío será la primera en dos años en España, y las temperaturas extremas pueden complicar aún más la situación causada por las fuertes nevadas que ya han dejado al menos cuatro muertos. "Esta nieve se va a convertir en hielo y por tanto entraremos en una situación quizás más peligrosa de lo que tenemos ahora mismo'', advirtió José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la agencia AP."Filomena será historia este domingo, pero situación meteorológica seguirá siendo grave. Tras la nevada del siglo, vendrá una ola de frío con mínimas por debajo de -10 grados en amplias zonas del interior, especialmente en la zona centro y la meseta sur. Como consecuencia de Filomena, este domingo comienzan a bajar los termómetros, con temperaturas siberianas a partir del lunes. Este nuevo zarpazo del invierno llega a una capital paralizada y con algunas zonas en estado calamitoso", destacan en el diario El País.El servicio de emergencias de la región de Andalucía ya recuperó los cuerpos de un hombre y una mujer cuyo vehículo fue arrastrado por un río crecido cerca de la localidad de Fuengirola. El Ministerio del Interior indicó que un hombre de 54 años también fue encontrado muerto en Madrid bajo una gran pila de nieve, y un indigente murió de hipotermia en la ciudad norteña de Zaragoza, según informó la policía local.La tormenta había causado graves alteraciones y el cierre de más de 650 carreteras en todo el país, y las autoridades de tráfico pidieron a la población que permanezca en casa y evite los desplazamientos no esenciales. Según indicó el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, hasta la noche del sábado los servicios de seguridad españoles habían rescatado a todas las personas que quedaron atrapadas en sus vehículos (más de 1500).El tiempo invernal suspendió parte de la la jornada de la Liga de fútbol ya que algunos equipos no pudieron viajar para disputar los juegos programados. Un vuelo que llevaba al club de fútbol Athletic de Bilbao a Madrid tuvo que regresar al aeropuerto de Bilbao.Los Reyes están pendientes hoy de la evolución de la situación derivada por el paso de la borrasca 'Filomena' por España, y Felipe VI canceló sus actividades previstas para este lunes y martes, según informaron fuentes de la Casa Real."Los Reyes transmitieron su dolor por las víctimas mortales y su atención e interés es permanente por el estado de las personas que han sufrido de manera más intensa los efectos" de la tormenta, explicaron las fuentes reproducidas por la agencia de noticias DPA."Evitemos los desplazamientos y sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia. Máxima vigilancia ante la tormenta Filomena", tuiteó por su lado el presidente de gobierno Pedro Sánchez, y saludó el trabajo de los "profesionales que intentan acudir en ayuda de las personas atrapadas por la nieve".En la capital, que no había conocido semejante nevada desde 1971, se vieron esquiadores en Gran Vía o en Puerta del Sol e incluso a un hombre en un trineo tirado por cinco perros.