Reino Unido: Sistema sanitario colapsará en tres semanas si no bajan los casos

El Oficial Médico Jefe de Inglaterra, Chris Whitty, ha advertido de que el sistema sanitario colapsará en tres semanas si los británicos no cumplen con las restricciones impuestas para atajar los coantagios de coronavirus.



"Los cuatro jefes médicos de Reino Unido y el director médico del Sistema Nacional de Salud han recomendado por primera vez elevar el nivel de alerta a 5, el máximo. Esto significa que si no se toman medidas, existe riesgo de que nuestro servicio sanitario se vea superado en 21 días", ha advertido Whitty en un artículo publicado en 'The Sunday Times'.



Whitty ha subrayado que las actuales restricciones son "demasiado laxas" y no servirán para reducir los nuevos contagios si no se cumple la orden de "quedarse en casa". Por ello, considera que Reino Unido está en "el momento más grave" de la batalla contra el coronavirus.



Los hospitales de Londres y todo el sureste de Inglaterra están sometidos a una presión sin precedentes debido a la aparición de una nueva cepa, mucho más contagiosa que la original. Desde el lunes, la situación "ha emperado más" y los hospitales enfrentan "la situación más peligrosa que nadie pueda recordar", según Whitty.



Si sigue la tendencia actual "seguirá aumentando el tiempo de atención hasta niveles peligrosos". "Los hospitales no tendrán sitio para redirigir los casos de urgencia y la ratio personal-pacientes serán inaceptables incluso en cuidados intensivos. Habrá muertes evitables", ha indicado.



Cierre de escuelas y cancelación de exámenes



El Reino Unido ha cerrado las escuelas de primaria y secundaria, salvo para los alumnos vulnerables o hijos de trabajadores esenciales, y ha cancelado la mayoría de los exámenes para combatir la tercera ola de la pandemia de coronavirus.



Al decretar un nuevo confinamiento a principios de este año, el Gobierno británico impuso la enseñanza por internet en Inglaterra al menos hasta mediados de febrero, mientras que las naciones autónomas de Gales, Escocia e Irlanda del Norte han hecho lo mismo aunque revisarán la decisión en diferentes fechas.



Las universidades también ofrecerán al menos hasta febrero enseñanza "virtual" salvo en las carreras de sectores clave para la crisis actual y las guarderías permanecen abiertas, una decisión que ha sido criticada por algunos expertos sanitarios y que persigue que los padres tengan opción de trabajar.



En los últimos días, algunos centros han alertado de que están recibiendo tantos alumnos de los grupos prioritarios que temen la propagación del virus en las aulas, al tiempo que otros denuncian que la insuficiencia de recursos como ordenadores genera desigualdades en el aprendizaje.



Los exámenes, incluso los de acceso a la universidad, han sido cancelados y se sustituyen por una evaluación continuada del alumno mediante controles y trabajo de curso, pero, a falta todavía de una guía de mínimos, los docentes avisan de que el sistema puede resultar en disparidades de criterio.



Campaña masiva de vacunación



El gobierno británico ambiciona vacunar contra el covid-19 a todos los adultos del Reino Unido antes del otoño (boreal), indicó el domingo el ministro de Salud, Matt Hancock, en momentos en que el Servicio público de salud (NHS) del país está "en la más peligrosa situación". "Comenzaremos por los más vulnerables" pero "pero se propondrá la vacuna a cada adulto antes del otoño", dijo el ministro a la BBC.



Reino Unido, el país de Europa más golpeado por la pandemia con 80.868 muertos (+1.035 en 24h), afronta actualmente un fuerte aumento de contaminaciones por el coronavirus atribuido a la variante más contagiosa. Mas de tres millones de personas han sido diagnosticadas positivas al coronavirus en el país desde el inicio de la pandemia (+59.937 el sábado) y 30.000 pacientes están hospitalizados por esta enfermedad.



Según el ministro Matt Hancock, la campaña de vacunación iniciada en Reino Unido a principios de diciembre ha permitido hasta ahora a 1,5 millones de personas, "entre ellas un tercio de más de 80 años" recibir su primera inyección.