Al menos tres personas murieron tras la mayor nevada en 60 años en España

La, que llegó este viernes a, sembró el caos, al dejar amientras el fenómeno continúa y ya dejó, según el Ministerio del Interior.Estas nevadas, las peores desde hace 60 años en España, han sido constantes en buena parte del territorio durante la noche del viernes al sábado, y provocaron la alerta roja hoy en cinco regiones del centro del país.", dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa., agregó el ministro, y pidió a los ciudadanos de las regiones más afectadas que permanezcan en sus casas.Las primeras víctimas fatales de la tormenta fueron, cuyos cuerpos fueron recuperados por el servicio de emergencia de la región de Andalucía después de quecrecido cerca de la localidad de Fuengirola.La capital del país, Madrid, es una de las zonas más afectadas, con imágenes impresionantes de sus calles cargadas de nieve. Anoche, después de lay se mantendrá así durante todo el día de hoy por "razones de seguridad". Además, los servicios de colectivos, trenes y de recolección de basura fueron suspendidos. Y cayeron cientos de árboles, además de que hubo personas que quedaron atrapados en sus autos y debieron ser rescatadas por militares.la mayoría en las rutas de circunvalación de la ciudad y en la autopista que va hacia las regiones de Castilla La Mancha y Andalucía, en el sur del país, dijo Carlos Novillo, director de la agencia de emergencias de Madrid."La situación continúa siendo de. Estamos ante un fenómeno muy complejo y una situación muy crítica. Pedimos a estos conductores que tengan paciencia, que vamos a llegar a todos y ponerlos a salvo'', afirmó el sábado por la mañana en un mensaje publicado en redes sociales.Sandra Morena, que quedó atrapada anoche cuando se trasladaba a su turno como guardia de seguridad en un centro comercial, llegó a su casa caminando después de que una unidad de emergencia del ejército la ayudara el sábado por la mañana. Dijo que su traslado regular en coche, de 15 minutos, se convirtieron en "12 horas duras"., afirmó. "Es muy bonita la nieve, pero ya te digo,, añadió.El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió a los ciudadanos que no salgan de casa por una situación que calificó de "muy grave".La agencia de seguridad y emergencias de la región de Madrid indicóEn la capital, que no había conocido semejante nevada desde 1971, la nevada dejó imágenes insólitas. Algunos se atrevieron a salir a la calle con sus equipos de esquí y recorrieron la principal avenida comercial de Madrid, la Gran Vía, y la Puerta del Sol, y hubo hasta un trineo tirado por perros, según videos que circulaban por redes sociales.La agencia meteorológica nacional (AEMET) había advertido que en algunas regiones la nevada duraría más de 24 horas por la extraña combinación de una masa de aire frío estancada sobre la Península Ibérica y la llegada de la borrasca Filomena, más cálida, desde el sur.Por el clima inédito, se suspendió también la jornada de Liga ya que algunos equipos no pudieron viajar para disputar los juegos programados. Un vuelo que llevaba a Athletic Bilbao a Madrid tuvo que regresar al aeropuerto de Bilbao, mientras que Real Madrid no pudo despegar desde Barajas para su juego del sábado en la noche contra Osasuna en Pamplona.Además de Madrid, nueve provincias de Aragón (noreste), la región de Valencia (este), Castilla-La Mancha (centro) y Cataluña (noreste) se encuentran en alerta roja por nieve. Se trata de Albacete, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y Zaragoza.Según la agencia de previsión meteorológica AEMET, 20 centímetros de nieve caerán hoy en Madrid y esas regiones. Hasta medio metro de nieve podría cubrir las zonas más altas de esta zona del país. Se espera que la tormenta avance hacia el noreste a lo largo del sábado.Además, hay alerta naranja por nieve en otras 19 provincias y en siete, el aviso es amarillo, el mínimo. En total, la nieve afecta a 36 de las 50 provincias y 614 rutas se encuentran afectadas por la nieve.