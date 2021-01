Hallaron restos del avión que cayó al mar en Indonesia: no hay sobrevivientes

Las autoridades indonesias confirmaron que el Boeing 737-500 con 62 personas bordo (56 pasajeros y seis tripulantes), y del que se había perdido la pista, se estrelló en el mar de Java poco después de despegar este sábado de la capital, Yakarta. No hay sobrevivientes.El aparato despareció de los instrumentos de seguimiento cuando sobrevolaba la isla de Lancang. De acuerdo con la web de seguimiento FlightRadar, el avión perdió más de 10.000 pies de altitud en menos de un minuto, aproximadamente 4 minutos después de la salida de Yakarta.El gobernador de las Islas Seribu, cercanas al punto en que se perdió contacto con el aparato, declaró que los habitantes del lugar escucharon una explosión, según declaraciones del portal local, y pescadores de las inmediaciones afirmaron a medios locales que habían presenciado una explosión y encontrado escombros flotando en el mar.Un funcionario del gobierno local declaró a CNN Indonesia que pescadores descubrieron lo que parecían ser restos de un avión en aguas al norte de Yakarta. En las redes sociales aparecieron imágenes de los supuestos fragmentos del avión."Se encontraron cables, bolsillos, asientos, cabello, jeans, y hay trozos de carne", precisó el oficial.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN