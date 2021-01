Tras violenta jornada, el Congreso certificó a Joe Biden como presidente de EEUU

Internacionales Twitter y Facebook suspenden temporalmente las cuentas de Trump

El Congreso ratificó este jueves la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en las elecciones de noviembre, tras una larga y extraordinaria jornada que incluyó un asalto al Capitolio para interferir en el proceso de confirmación de los resultadosLa sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca, con un total de 306, y por tanto llegarán al poder el próximo 20 de enero.Pence puso así fin a una sesión que comenzó a primera hora de la tarde del miércoles y quedó interrumpida por el violento asalto al Capitolio de los seguidores del presidente Donald Trump, un asedio que duró casi cuatro horas y se saldó con cuatro muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos.Unas dos horas después de que las autoridades consiguieran despejar el Capitolio y sus inmediaciones, ambas cámaras del Congreso volvieron a reunirse para seguir con el proceso de ratificación del resultado de las elecciones, que ya quedó confirmado en diciembre por el órgano competente en EE.UU., el Colegio Electoral.Como se esperaba, las dos cámaras votaron a favor de respetar lo votado en los comicios en esos dos estados, y la sesión conjunta continuó según lo previsto.Al comenzar la jornada se esperaba que al menos trece senadores presentaran o respaldaran objeciones posiblemente en cuatro estados más: Georgia, Michigan, Nevada y Wisconsin.No obstante, el asalto al Capitolio disuadió a algunos de ellos de continuar con su plan, y ningún senador apoyó las objeciones que presentaron en esos estados varios congresistas republicanos.Según la ley estadounidense, para desencadenar un debate y una votación en el Congreso sobre la posibilidad de rechazar el resultado en un estado, es necesario contar con al menos un congresista y un senador que apoyen la idea.Nunca hubo ninguna perspectiva de que las objeciones presentadas en el Congreso prosperaran, puesto que cada una de ellas debe superar una votación en el pleno y los demócratas, el partido de Biden, son mayoría en la Cámara de Representantes.Sin embargo, el presidente saliente, Donald Trump, insistió en presionar a los legisladores y a su propio vicepresidente, Mike Pence, para que se arrogaran unos poderes que no les corresponden bajo la Constitución e interfirieran en una sesión que normalmente es simplemente un trámite formal.El Senado rechazó una primera objeción a la victoria de Biden encabezada por el representante Paul Gosar y el senador Ted Cruz. La negativa fue de 93-6. Todos los votos a favor provinieron de los republicanos, pero después de que violentos manifestantes asaltaron el Capitolio el miércoles temprano, varios senadores republicanos que habían planeado apoyar la objeción cambiaron de rumbo.Los republicanos plantearon la objeción con base en afirmaciones falsas impulsadas por el presidente Donald Trump, sobre problemas con la votación en Arizona, que fueron rechazadas repetidamente en los tribunales y por los funcionarios electorales del estado.El Senado de Estados Unidos debió entrar este miércoles en un receso de su debate sobre los resultados del Colegio Electoral después de que violentos incidentes con un grupo de manifestantes alrededor y en el interior del Capitolio obligaran a la Policía a cerrar el edificio donde también se encuentra la Cámara de Representantes. Poco después se declaró el toque de queda en Washington DC y se movilizó a la Guardia Nacional para intentar contener a los violentos.El legislador demócrata Dan Kildee tuiteó desde el interior del Congreso para revelar que la policía desenfundó armas contra los manifestantes que intentaban irrumpir en la Cámara de Representantes. "Responsables de seguridad de la Cámara y la policía del Capitolio tienen sus armas desenfundadas mientras manifestantes golpean la puerta principal de la Cámara. Se nos ha indicado que nos tumbemos en el suelo y nos pongamos máscaras antigás", escribió en la red social.Un anuncio especial fue hecho a través de los parlantes dentro del Capitolio cuando los legisladores debatían y se preparaban para votar que aprobaban la victoria electoral del líder demócrata Joe Biden. Debido a una "amenaza de seguridad externa", nadie podía entrar o salir del complejo del Capitolio, advertía la grabación.La agencia de noticias AP añadió que a los periodistas presentes en la sesión parlamentaria se les dijo que permanecieran en la sala de prensa mientras se clausuraban las puertas del edificio.Varios cientos de manifestantes derrumbaron este miércoles las barricadas de metal que rodeaban la parte trasera del Congreso de Estados Unidos en Washington. Según The Washington Post, alrededor de la 01:00 pm un grupo de hombres con banderas de apoyo al presidente Donald Trump ingresaron violentamente a los jardines del Capitolio.Decenas de policías se encontraban haciendo guardia alrededor del edificio pero no pudieron contener la arremetida de cientos de personas que escalaron y patearon el vallado, gritando "¡Adelante!" mientras corrían hacia la escalinata del Capitolio. Un reducido grupo pudo cruzar la puerta de entrada, pero adentro fue contenido por la policía. La prensa local informó varios arrestos.Twitter bloqueó este miércoles la cuenta de Twitter del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de remover una serie de mensajes sobre los disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio. En ellas, el mandatario saliente instó a sus seguidores a dejar las inmediaciones del Congreso, pero los llamó patriotas y volvió a rechazar sin pruebas su derrota en las elecciones presidenciales.La red social informó que deberá eliminar tres mensajes y que la cuenta permanecerá bloqueada durante 12 horas después de ello. "Si no sucede, la cuenta permanecerá bloqueada", informó la compañía fundada por Jack Dorsey. Es la primera vez que la compañía toma una decisión de esta naturaleza.En un breve comunicado, Twitter indicó a su vez que "futuras violaciones de las reglas, incluyendo las políticas de integridad cívica y amenazas violentas, tendrán como consecuencia la suspensión permanente" de la cuenta del mandatario saliente.La decisión tuvo lugar poco después de que la red social quitara unilateralmente esos mensajes, una acción que también fue tomada por Facebook."Hemos determinado dos infracciones de nuestras reglas en la página del presidente Donald Trump que resultan en una suspensión de 24 horas, lo que significa que pierde la capacidad de publicar en la plataforma durante este período", explicó el grupo californiano en Twitter.