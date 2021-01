Italia extiende el toque de queda nocturno y prohíbe los viajes entre regiones

El Gobierno italiano extendió al menos hasta el 15 de enero el toque de queda nocturno y prohibirá los desplazamientos entre las 20 regiones del país hasta esa fecha, como parte de un nuevo paquete de medidas para afrontar la pandemia de coronavirus.



El Ejecutivo del primer ministro Giuseppe Conte decidió que mantendrá una semana más la restricción a los movimientos sin justificación entre las 22 y las 5, ya vigente a nivel nacional hasta el 7 de enero, con la que busca limitar las salidas nocturnas que puedan derivar en nuevos focos de coronavirus.



Al mismo tiempo, según aprobó una reunión de Gabinete en la medianoche local de este martes, el Ejecutivo dispuso prohibir hasta el 15 de enero los desplazamientos entre las 20 regiones del país que no estén justificados por trabajo o salud.



Según las nuevas medidas publicadas en la web de la Presidencia del Consejo de Ministros, el jueves 7 y el viernes 8 volverán a estar permitidas las aperturas de abres y restaurantes hasta las 18, luego de los dos días de cierre previstos para hoy y mañana, considerados "zona roja" por el período festivo de Reyes.



Luego de la ventana de 48 horas para el sector de la gastronomía, el sábado 9 y domingo 10 el país volverá a ser catalogado como "zona naranja"; con apertura de bares y restaurantes solo permitidas en modalidad "para llevar" o de envío a domicilio.



Del lunes 11 al viernes 15, los negocios gastronómicos podrán volver a atender dentro de sus locales, aunque siempre hasta las 18.



Según informó la cadena pública Rai, a partir del viernes 15, el país podría volver a regirse por el sistema de zonas amarillas, naranjas y rojas, en referencia al riesgo epidemiológico, con la introducción de una nueva "zona blanca", que premie a las regiones con índice de transmisibilidad Rt más bajo y les permita la apertura de museos y teatros.



Las nuevas medidas del Gobierno contemplan además que la escuela secundaria que involucra a los alumnos de 13 a 19 años, más propensos a desplazarse en medios de transporte públicos, reinicie las clases el lunes 11 y no el jueves 7, como previsto en un primer momento.



De todos modos, regiones del Norte con alto porcentaje de contagios, como Véneto y Friuli-Venecia Julia, ya anunciaron que los centros educativos superiores no abrirán sus puertas hasta fin de mes.



Para la educación inicial y en la denominada escuela media, hasta los 13 años, el regreso a las aulas queda vigente desde este jueves.



Desde que inició la campaña de inmunización el domingo 27 de diciembre, Italia vacunó contra el coronavirus a 178.939 personas, como parte de un plan gratuito y voluntario por el que espera llegar a entre 10 y 15 millones de habitantes antes de abril.