La Puerta del Sol de Madrid lucirá vacía para dar la bienvenida al 2021

Ni la "gripe española" ni la Guerra Civil impidieron la celebración de la Nochevieja en la Puerta del Sol de Madrid, una costumbre centenaria prohibida este año por la pandemia del coronavirus que, además, dejará a la capital sin fiestas de cotillón y sin la versión popular de la carrera San Silvestre.



La imagen que esta Nochevieja retransmitirán las televisiones, de una Puerta del Sol vacía cuando suenen las doce campanadas del reloj de la Real Casa de Correos, será insólita desde que hace más de un siglo comenzó la tradición de tomar allí las uvas de la suerte.



Comer uvas en Nochevieja fue una costumbre importada de Europa que ya estaba de moda en los salones madrileños de 1893 -aunque se solían comer tres uvas- y, poco a poco, se extendió entre las clases populares hasta que en 1901 nutridos grupos de madrileños festejaron el fin de año de esa forma en la Puerta del Sol.



La pandemia de la mal llamada 'gripe española' de 1918 no impidió la celebración. Tampoco "el huracán y la lluvia torrencial que azotó Madrid el 31 de diciembre de 1930", según relata a Efe el historiador José Miguel Muñoz de la Nava Chacón, del Museo de Historia de Madrid, ya que apenas una hora antes de medianoche mejoró la situación y 1931 fue recibido con gran algarabía.



El comienzo de la Guerra Civil tampoco evitó que muchos madrileños acudiesen a la Puerta del Sol a tomar las uvas, aunque en la Nochevieja de 1936 la celebración fue distinta a todas las anteriores.



Además de que el reloj estaba deteriorado por el estallido de una bomba en la calle Mayor durante el otoño anterior, al sonar las campanadas las tropas rebeldes asentadas en la Casa de Campo lanzaron desde el cerro de Garabitas doce proyectiles sobre la Puerta del Sol.



Con todo, y pese al riesgo que suponía la concentración de ciudadanos en un mismo punto, durante el resto de la guerra hubo madrileños que continuaron celebrando esta tradición en la Puerta del Sol.



Sin embargo, no habrá ni madrileños ni foráneos este 2020, en el que la pandemia del coronavirus obligará a comer las uvas en casa por la prohibición de la Comunidad de Madrid de celebrar las campanadas en la calle.



Minutos antes de dar la bienvenida a 2021 habrá una actuación del músico Nacho Cano como parte de un homenaje a las víctimas de coronavirus, pero sin público.



Para cerciorarse de que no acuda nadie a la Puerta del Sol con motivo del fin de año, la Policía Municipal pondrá un doble perímetro de control y vaciará de gente el kilómetro cero antes de las 22.00 horas de este miércoles por las "preuvas" y del jueves, día de Nochevieja.



Los agentes también prestarán especial atención a las fiestas en domicilios -donde continúa la limitación de reuniones a seis personas- y en los locales, otro clásico donde seguir la fiesta tras despedir el año vetado en esta ocasión.



Esta Nochevieja será atípica en Madrid también por la ausencia de cotillones debido al cierre de discotecas y bares de copas, que con motivo de la pandemia tan solo pueden operar como establecimientos de hostelería y con horario limitado, hasta las 00.00 horas.