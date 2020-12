Covid: según un estudio, la nueva variante británica es un 54% más contagiosa

Más datos científicos se suman a lo que hace unos días era una sospecha: la nueva variante del Sars-Cov-2 detectada en el Reino Unido es más contagiosa que la versión original de Wuhan.La Agencia de Salud Pública Británica detectó una mayor incidencia de esta versón en varias regiones del país. La versión mutada se llama VUI ? 202012/01, por las siglas en inglés de Variante en Investigación número 01, de diciembre de 2020.Las autoridades compararon cómo se infectaron 1.769 personas con esta variante con igual número de infectados con la versión original.Determinaron que no hay diferencias en la hospitalización ni en su letalidad.Pero detectaron que sí es más contagios, a a través del rastreo de nuevos contagios que provocaron estos pacientes.Los infectados con la nueva variante contagiaron al 15,1 por ciento de sus contactos, mientras que en el otro grupo la tasa fue del 9,8 por ciento.

Los científicos todavía no detectaron su presencia en Argentina

Why a SARS-CoV-2 variant that's 50% more transmissible would in general be a much bigger problem than a variant that's 50% more deadly. A short thread... 1/