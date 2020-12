Militantes de todo el mundo acompañan vigilia por el aborto legal en Argentina

? Somos potencia feminista y acompañamos a las compañeras argentinas en la espera. https://t.co/6VEvPHMbKg — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) December 30, 2020

Colectivos feministas de distintos países decidieron sumarse a la vigilia por el debate y la votación del proyecto de aborto legal en el Senado argentino con la organización de pañuelazos en ciudades de todo el mundo, mientras que en América Latina se espera que una posible aprobación dé un nuevo impulso a su tratamiento en la región.Más allá de la pandemia del nuevo coronavirus, al menos cuatro pañuelazos fueron convocados por distintas organizaciones en España, donde los pañuelos verdes serán agitados frente a la embajada argentina en Madrid, en el consulado argentino en Barcelona, y en plazas de Bilbao y Granada."Hoy 29D con nuestras hermanas argentinas. Hoy 29D será ley, todas por el derecho al aborto", tuitearon desde el colectivo Feminismos Madrid.También en Francia, un pañuelazo fue organizado esta tarde en la plaza de la República en París, punto neurálgico de las manifestaciones en la capital francesa."El 29/12 el Senado argentino se pronunciará sobre el aborto legal. La única garantía para la conquista de este derecho es la movilización en la calle y la fuerza y el apoyo internacional. Seamos muchas esta tarde", expresaron desde la agrupación Du Pain et des Roses, uno de los colectivos convocantes.En la vecina Bélgica, una treintena de mujeres se reunieron bajo la lluvia y el frío en Bruselas para apoyar a la marea argentina, mientras que en Italia activistas del movimiento Non Una Di Meno agitaron sus pañuelos verdes frente al Coliseo de Roma.En tanto, en América Latina, grupos feministas acompañarán la vigilia de la marea verde argentina con sentadas y pañuelazos, con la esperanza de que la aprobación del aborto legal en el país pueda extenderse al resto de la región.La posibilidad de que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sea ley en la Argentina no es menor en la región con la tasa de embarazos no planeados más alta del mundo y donde el 97% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes de aborto restrictivas, según datos de Naciones Unidas."Desde Guatemala abrazamos a las compañeras argentinas y nos decimos #QueSeaLey, esperando que pronto también lo sea en toda Latinoamérica", expresó a través de Twitter el colectivo feminista Sororidad Guatemala.También la Campaña por el Aborto Legal en Colombia consideró que "hoy es un buen día para hacer historia" y manifestaron su apoyo a las compañeras argentinas, al igual que la Red de Mujeres Jóvenes y el colectivo Viejas Verdes que llamaron a hacer "un pañuelazo todo el día".Al exterior de la embajada argentina en Quito, diversas organizaciones feministas ecuatorianas organizaron un "plantón feminista" en solidaridad con la lucha por el aborto legal en Argentina.Desde Chile, la Coordinadora Feminista 8M, un espacio que articula desde un horizonte feminista a diversos grupos sociales y políticos, se sumará también esta tarde a la "vigilia internacionalista por el derecho al Aborto en Argentina" frente al consulado argentino ubicado en la capital chilena."¡Este año Será Ley! ¡Aborto legal para no morir!", tuitearon.También el colectivo chileno LASTESIS, convertido en referente de la lucha feminista por su performance "Un violador en tu camino", destacó la lucha de la marea verde argentina y manifestó su deseo de que la ILE sea aprobada."Esperamos que esta vez las autoridades estén a la altura de los cambios sociales y culturales tan necesarios para avanzar en el camino por la equidad de género", dijo a Télam este grupo interdisciplinario, integrado por cuatro artistas de Valparaíso.Para LASTESIS, la marea verde argentina ha sido "un antecedente y referente para el movimiento por el aborto libre en Chile", ya que la demanda en el fondo es la misma: "exigir un derecho fundamental"."La fuerza del movimiento, la gran convocatoria, la organización y perseverancia de la campaña por el aborto legal sin duda son una inspiración y un ejemplo para todas las personas que luchamos por el aborto libre", explicaron y sentenciaron: "El pañuelo verde se ha transformado en un símbolo del movimiento feminista para todos los países que no tenemos el derecho a abortar".