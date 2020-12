El mundo debe prepararse para la llegada de futuras pandemias, dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el impacto devastador del coronavirus en todo el mundo podría ser un presagio de la llegada de otras pandemias futuras aún "más severas".



"Esto es una llamada de atención", afirmó este lunes el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias del organismo, Michael Ryan, durante su última rueda de prensa del año. "Esta pandemia ha sido muy grave, se ha extendido por todo el mundo con extrema rapidez y ha afectado a todos los rincones del planeta, pero no es necesariamente la peor", subrayó.



El experto destacó que aunque el covid-19 es "muy transmisible y mata a personas", su actual tasa de letalidad es "razonablemente baja en comparación con otras enfermedades emergentes". "Tenemos que prepararnos para algo que pueda ser incluso más severo en el futuro", agregó.



Por su parte, el asesor superior de la OMS, Bruce Aylward, también señaló que el mundo sigue lejos de estar preparado para evitar futuras pandemias, a pesar de que ya se han realizado enormes progresos científicos para hacer frente a la crisis del coronavirus, incluido el desarrollo de vacunas a una velocidad récord.



"Estamos viviendo la segunda y tercera ola de este virus y todavía no somos capaces de hacerles frente y manejarlas", señaló. "Así que aunque estamos mejor preparados, aún no estamos completamente listos para la actual [pandemia]y mucho menos para la próxima", concluyó. (RT)