El covid-19 puede "volverse endémico", advierten desde la OMS

Cada vez es más probable que el COVID-19 se convierta en un virus endémico -es decir, que no desaparezca con las vacunas- coincidieron hoy dos reconocidos expertos en enfermedades infecciosas, uno de ellos miembro de la Organización Mundial de la Salud. No obstante, indicaron, su peligrosidad se verá reducida de manera significativa como consecuencia de un programa global de inoculación y las distintas terapias desarrolladas a lo largo de este año.



"El escenario más probable es que el virus se convierta en otro virus endémico y que suponga un nivel muy bajo de amenaza en el contexto de un programa mundial de vacunación", dijo hoy en una rueda de prensa uno de los responsables de la lucha contra la pandemia en la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan.



"La existencia de una vacuna, incluso de alta eficacia, no es garantía de la eliminación o de la erradicación de una enfermedad infecciosa", agregó Ryan, quien también es director del área de emergencias sanitarias en la OMS.



Los expertos de la Organización ya habían comentado el pasado mayo que existía la posibilidad de que el coronavirus se convirtiera en endémico, una predicción que se ha visto reforzada a la luz de lo que los científicos han aprendido sobre este virus desde entonces.



La vacunación contra la covid-19 permitirá, sin embargo, controlar la propagación del coronvirus y que las sociedades vuelvan a la normalidad, aseguró Ryan. Decenas de países han comenzado a inocular a su población en los últimos días, luego de que distintos inmunizantes recibieran autorizaciones de emergencia y comenzaran a ser distribuídos y aplicados en grupos de riesgo, ya sean adultos mayores o trabajadores de la salud.



Entre ellos se destacan aquellos de Moderna y sobre todo Pfizer y BioNtech, que actualmente está siendo utilizado por la mayoría de las naciones que han iniciado sus campañas de vacunación. La desarrollada por Moderna ha sido autorizada en Estados Unidos, pero se espera que la Unión Europea haga lo propio en la primera semana de enero.



Argentina, en tanto, ha otorgado la autorización de emergencia a la vacuna Sputnik-V desarrollada por el instituto Gamaleya de Rusia y comenzará a aplicarla a partir del martes. También se espera que el Reino Unido, que fue el primero en aprobar la vacuna de Pfizer, de luz verde al inoculante de la universidad de Oxford y AstraZeneca, que planea usar en la vasta mayoría de su población.



De una opinión similar fue el reconocido especialista en enfermedades infecciosas, David Heymann, quien dijo que "el concepto de inmunidad de rebaño (o colectiva) ha sido un malentendido cuando se cree que ésta disminuirá de alguna manera el contagio si suficientes personas están inmunizadas".



Heymann, quien dirigía la unidad que luchó contra el SARS en la OMS a principios de siglo, dijo que nadie puede predecir cómo evolucionará la inmunidad porque hay muchas cosas que todavía no se saben en relación a ésta. Por ejemplo, la duración de la inmunidad que ofrecen las vacunas que han sido autorizadas.



"Parece que el destino de este coronavirus es convertirse en endémico, como ha ocurrido con otros. Este coronavirus continuará mutando en la medida en que se reproduzca en células humanas, especialmente en áreas de trasmisión intensa", explicó.



El científico anticipó que el mundo podrá vivir con el nuevo coronavirus gracias a todas las herramientas de salud pública que se han desarrollado en este año de pandemia. El coronavirus "seguirá extendiéndose pese a las vacunas, a los tratamientos y a los test de diagnóstico. Tenemos que aprender a vivir con él", concluyó Heymann.