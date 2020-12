Los contagios de niños se disparan del 1 al 12 por ciento en España

Foto 1/2 Foto 2/2

Los casos de contagios de coronavirus en niños crecieron desde el 1 al 12% en España durante la segunda ola, según un informe de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), mientras el país peninsular superó este lunes el umbral de los 50.000 muertos.



España registró 298 fallecidos más respecto al último balance difundido el pasado jueves y totaliza 50.122 desde el inicio de la pandemia, según datos actualizados este lunes por el ministerio de Salud. Los casos diagnosticados ascienden a 1.879.413 contagios, 24.462 más que el pasado jueves.



España es así el cuarto país de Europa occidental con mayor número de decesos por detrás de Italia (72.370), Reino Unido (71.109) y Francia (62.746).



Desde hace meses, el número oficialmente comunicado por el ministerio de Sanidad ha estado sujeto a polémica, ya que otras fuentes oficiales apuntan a un balance más alto.



Ante el actual período de fiestas navideñas, las autoridades multiplican las advertencias y piden a la población que limite las reuniones sociales a diez personas o incluso seis, según las regiones.



España se encuentra en estado de alarma hasta mayo, y en todo el país rige un toque de queda nocturno, salvo en las islas Canarias.



La campaña de vacunación arrancó el domingo, como en la mayoría de países de la Unión Europea (UE) y el Gobierno espera haber inmunizado de aquí a mayo o junio a unos 15 o 20 millones de ciudadanos sobre una población total de 47 millones.



La vacuna no será obligatoria, pero quien decida no dársela será incluido en un registro que luego será compartido con otros países de la UE, anunció hoy el ministro de Salud, Salvador Illa, citado por la agencia de noticias ANSA. Aclaró que el documento "no será público" y será compilado "en pleno respeto a la privacidad".



En tanto, el estudio realizado por la Separ revela que a fines de septiembre "ya se habían registrado 66.000 casos de niños infectados, lo que equivale a 12% del total de casos reportados por el Ministerio de Salud".



Estas cifras son muy superiores a las de los primeros meses de pandemia, cuando los casos de niños afectados representaban apenas 1% del total en toda España.



A principios de la segunda ola, a fines de agosto, la proporción de niños infectados con el coronavirus ya era del 6%, según el informe citado por el portal ruso de noticias Sputnik. Se trata de datos que concuerdan con la evolución epidemiológica de otros países, explica esta entidad científica, que cita el ejemplo de Estados Unidos, donde los casos entre los niños se sitúan en entre un 12 y un 15% del total.



Uno de los motivos para el aumento de la prevalencia del virus detectada entre menores es la realización de más test diagnósticos entre toda la población frente a los primeros meses de pandemia, en que se analizaron a los pacientes más graves.



Según la Separ, la mayoría de los casos detectados en niños son asintomáticos o con cuadros más leves que los de los adultos, tienen una buena evolución y solo 1% requiere hospitalización.



El estudio apunta a la existencia de síndromes inflamatorios graves entre la población infantil, pero asegura que esto sucede de forma infrecuente y habitualmente en los niños más mayores.



Además de presentar cuadros más leves que los adultos, la enfermedad entre menores suele tener una menor duración, presenta pocos síntomas y tiene una probabilidad inferior de contagiar a otras personas.



Los síntomas más habituales entre el grupo de población más joven son febriles, catarrales o gastrointestinales, y el principal foco de contagio suele ser el ambiente familiar, no en los colegios.



La Separ sugiere que aquellos niños que pertenecen a grupos de riesgo, como los asmáticos o con patologías respiratorias crónicas, se vacunen contra la gripe para evitar una posible coinfección con covid-19 que agrave sus cuadros.