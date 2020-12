A los 104 años presentó su tesis doctoral y resolvió enigma de hace dos siglos

Viajará Manchester

La receta de la eterna juventud

Definitivamente, con estos ejemplos nos damos cuenta que el "nunca es tarde" es un lema vital y muy repetido, pero que cuesta mucho aplicar. Cuando llegas a cierta edad todo es más difícil o faltan fuerzas para empezar algo de nuevo. Este no es el caso de Lucio Chiquito, un anciano colombiano de 104 años que recién acabó su tesis doctoral 30 años después de haberla empezado.Este centenario ingeniero aprovechó la cuarentena y encerrado en su casa de Medellín logró culminar tres décadas de estudio. Además, gracias a sus observaciones, halló una fórmula matemática para resolver un enigma con más de 200 años de antigüedad."Mi tesis consiste en determinar la cantidad máxima de agua que se puede sacar económicamente de un río para energía o para cualquier otra cosa" explicó Lucio, demostrando que siempre luchó por su sueño hasta conseguirlo.En cuanto pueda viajar, presentará su tesis en la Universidad de Manchester, donde se graduó en 1947 y empezó en el mundo de la investigación hidráulica. No obstante, no sería sino hasta los 73 años hasta que presentó la tesis.Nació en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, y llegó a Inglaterra en el 1943. Además de ser un gran estudiante, fue un empresario de éxito en Colombia, donde también es conocido por su labor a favor de la igualdad de género.Según explica él mismo, en una entrevista con Radio Medellín, lo que hace para mantenerse en tan buena forma pese a su longevidad es bañarse siempre con agua fría, comer mucha fruta y aprovechar las horas muertas para leer y estudiar sobre todos los temas. "El tiempo viene y va, y el tiempo perdido jamás volverá", dice. Su siguiente meta es repasar la gramática alemana, lengua que aprendió hace 90 años.El longevo estudiante recomendó: "Primero, aprovechen el tiempo porque el tiempo que se va ya no vuelve. Si antes era difícil ahora es más fácil con la tecnología y las oportunidades, así que mis mejores deseos para quienes quieren emprender el retador camino del estudio".Y completó: "El segundo es poder inspirar y dejarles un legado a las nuevas generaciones. Luchen por sus sueños porque todo es posible sin importar la edad", cerró. Fuente: (LaVoz).-