Llamó a la Policía porque estaba solo y quería hacer el brindis de Navidad

Esta Navidad está siendo muy diferente para todo el mundo, muchas familias seguro que la recordarán de por vida. Las reuniones familiares o con amigos están siendo limitadas a raíz de la pandemia del coronavirus y eso está haciendo que no podamos reunirnos con todos nuestros seres queridos para celebrar un año más la Navidad.



Las autoridades recomiendan a las personas mayores evitar los contactos sociales ya que se consideran personas de riesgo por su elevada edad. Por ello, muchos ancianos han decidido permanecer en sus casas y no reunirse con ningún familiar para evitar un posible contagio.



Llamó a la Policía porque se sentía solo



Este ha sido el caso de Fiorenzo Malavolti, un anciano de 94 años que reside en la localidad italiana de Vergato, en la provincia de Bolonia. El pasado 25 de diciembre, día de Navidad, Malavolti no tenía a nadie con quien brindar y se sentía solo. Por ello, decidió llamar a la Policía para que le hicieran compañía.



"Estoy solo en casa. No me pasa nada, solo quiero alguien con quien brindar en Navidad. Si tienen un carabinero disponible, ¿podría venir por 10 minutos?", dijo el hombre para el diario italiano La Repubblica.



Los carabineros brindaron con él



Tras ello, una pareja de carabineros se pusieron en marcha y acudieron a la casa de Malavolti para brindar con él y charlar sobre sus vivencias personales. También realizaron una videllamada a sus familiares para que pudieran ver el entrañable momento.



La política y periodista italiana Giorgia Meloni quiso compartir en Twitter una foto del anciano junto a los dos policías: "Fiorenzo Malavolti tiene 94 años y está solo en casa en #Navidad. Decidió llamar a los carabineros para recibir algo de calor humano. Un pedido inusual, pero recibido con cariño. Gracias a nuestro #FuerzaDelOrden, siempre a la vanguardia para los más débiles", escribió.