La pandemia del covid-19 superó los 80 millones de casos en el mundo

El número de casos confirmados de coronavirus en el mundo superó este domingo los 80 millones, según el recuento de la Universidad John Hopkins, que eleva a más de 1,7 el número de fallecidos.



Conforme al cómputo que aparece en la página web de esa universidad independiente, el número total de infectados es de 80.351.598, con Estados Unidos a la cabeza con 18.982.634, seguido de India con 10.187.850, Brasil con 7.465.806, Rusia con 2.992.123 y Francia con 2.607.688.



Europa es la región más afectada en el mundo y superó el viernes los 25 millones de casos y registra ya 546.000 muertos.



En cuanto a Latinoamérica, además de Brasil, en el octavo lugar del ranking aparece Colombia, con 1.584.903 casos, en el noveno Argentina con 1.578.267 y en el décimo México con 1.377.217.



América Latina y el Caribe es la tercera región con más casos (detrás de Europa y EEUU y Canadá) con 15.139.712 casos y 496.524 muertos, por delante de Asia (13.670.958 casos y 215.100 muertos), Oriente Medio (3.887.085 y 88.611), África (2.640.778, 62.234) y Oceanía (30.919 casos y 944 muertos).



El número de muertes por la enfermedad en todo el mundo alcanzó la cifra de 1.757.657, con Estados Unidos a la cabeza (331.909), Brasil (190.795), India (147.622), México (122.026) e Italia (71.620).



Los países europeos con mayor mortandad, además de Italia que ocupa el quinto lugar a nivel global, aparecen el Reino Unido en sexto (70.513), Francia en séptimo (62.694), Rusia en noveno (53.539) y España en décimo 49.824).





Avance de la nueva cepa, más contagiosa



Cada vez más países detectan casos de la nueva cepa de coronavirus, posiblemente más contagiosa, descubierta inicialmente en el Reino Unido. Canadá, Italia, Suecia, España y Japón notificaron infecciones de esta variante, así como Francia, Alemania, Líbano y Dinamarca.



Según un estudio de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, esta nueva variante es "de un 50% a un 74%" más contagiosa que sus predecesoras, por lo que se teme que 2021 depare más hospitalizaciones y decesos por covid-19 que 2020.



Tras confirmarse esta mutación, que sólo se detecta si se analiza la secuencia del genoma virus tras un test PCR, numerosos países cerraron sus puertas al Reino Unido y algunos mantienen esas restricciones en sus conexiones aéreas, marítimas o terrestres.



Frente a las cifras de contagios, juzgadas preocupantes, varios países volvieron a instaurar restricciones, como Austria, que confinó a su población este sábado hasta el 24 de enero.



Italia e Irlanda se volvieron a confinar antes de Navidad, y en el Reino Unido se ordenaron varios confinamientos o fuertes restricciones a nivel local que afectan a millones de personas.



El gobierno israelí decretó un confinamiento casi generalizado a partir de este domingo.



Y en Francia, si se agravara la situación epidémica, el gobierno tampoco descarta un tercer confinamiento, según afirmó este domingo el ministro de Salud, Olivier Véran.



Japón, por su parte, decidió prohibir cualquier llegada de extranjeros no residentes desde el lunes y hasta finales de enero.