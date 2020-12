Covid-19: reportaron la primera reacción alérgica grave a la vacuna de Moderna

El oncólogo geriátrico Hossein Sadrzadeh, que trabaja en el Boston Medical Center, experimentó una reacción alérgica grave casi inmediatamente después de recibir la vacuna de Moderna contra el covid-19 este jueves. Según contó a The New York Times, se sintió mareado y se le aceleró el corazón.



Al médico de Boston, que tiene una fuerte alergia a los mariscos, se le permitió usar su autoinyector de epinefrina EpiPen, un producto que los alérgicos suelen tener a mano, y lo llevaron a la sala de urgencias, donde evaluaron su estado, lo trataron y le dieron de alta. Actualmente Sadrzadeh se siente bien.



Se trata del primer caso reportado de una reacción alérgica severa a la vacuna de Moderna. De momento, se conocen seis casos de anafilaxia después de la inyección de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que contiene componentes similares. Sin embargo, todavía se desconoce qué componente en particular podría provocar una respuesta grave a la inoculación.



Actualmente se sabe que la vacuna de Moderna provoca reacciones adversas específicas en las personas que tienen rellenos faciales cosméticos, tal y como lo certificó el comité asesor de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Los vacunados tenían hinchazón e inflamación en el área donde se les aplicó el relleno.



Un par de pacientes se sometieron a una intervención en las mejillas seis meses antes de que les inyectaran la vacuna y uno se aumentó los labios dos días después de la vacunación. El tratamiento con esteroides y antihistamínicos resolvió todas las reacciones adversas, por lo cual se estima que quienes se someten a tratamientos estéticos no deberían tener grandes problemas.



El miércoles las autoridades anunciaron que más de un millón de estadounidenses fueron vacunados contra el covid-19. La próxima semana el Gobierno federal planea distribuir 2,67 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y dos millones de la de Moderna.



La semana pasada, la FDA confirmó la autorización del uso de emergencia de este fármaco de Moderna en individuos mayores de 18 años, el segundo que EE.UU. aprobó contra el covid-19 tras el de Pfizer.



Moderna afirmó a finales de noviembre que durante la tercera fase de los ensayos clínicos, en los que participaron 30.000 voluntarios, su vacuna mostró una eficacia del 94,1 %, mientras que contra las formas graves de la enfermedad fue del 100 %.