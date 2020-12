Covid-19: OMS advierte que hay que evitar "medidas extremas" como la cuarentena

Internacionales Detectaron nueva cepa de coronavirus en ocho países de Europa

Lainstó este sábado aya que advirtió que tienenLa vocera de la Organización Mundial de la Salud, la británica, se refirió a las decisiones de varios países de llevar adelante confinamientos para detener la propagación del COVID-19, algo que se había visto en los picos de la primera ola y que en Europa se repite ante un nuevo crecimiento en la cantidad de contagios."Hay que tratar de focalizarse en las zonas donde está actuando el virus, para no caer en las medidas extremas", remarcó la la portavoz del organismo conducido por el eritreo Tedros Adhanom.En ese sentido, la jefa de Comunicaciones de la OMS advirtió que"Son tiempos muy estresantes y difíciles. Incluso en muchos países los chicos no pudieron ir a las escuelas, lo que limita su desarrollo, su vinculación social y las oportunidades educativas., manifestó Harris en declaraciones aque se descubrieron en varios países, la vocera de la OMS señaló que "lo que es importante saber de la nueva variable del coronavirus es que la mayor preocupación es queDe todos modos, aclaró: "Pero básicamente eso no cambia las cosas que tenemos que hacer.y pensar `esto está empezando de nuevo´"."Las recomendaciones son las mismas: no tener contacto estrecho, no estar en grupo o cerca de otros en lugares cerrados o donde hay poca ventilación", recalcó.A nivel mundial ya se registraron más de 80 millones de casos de coronavirus, enfermedad que provocó 1.753.839 muertes y enormes complicaciones a nivel económico y social.