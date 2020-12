El primer ministro británico envió el mensaje de fin de año a las Malvinas

El primer ministro británico, Boris Johnson, envió su tradicional mensaje de fin de año a los habitantes de las Islas Malvinas en el que destacó la finalización del proceso de desminado, rechazó cuestionamientos del Gobierno argentino y subrayó que habrá vacunas contra el coronavirus para todos los habitantes del archipiélago.A través de un video publicado en la cuenta de YouTube de Downing Street, la residencia y oficina del mandatario del Reino Unido, el líder conservador subrayó que para los isleños el 2020 quedará en la historia por un aspecto positivo, más allá de que la mayor parte del mundo "preferiría olvidar" este año: "Cuando el niño Luke Thomas apretó el botón para la detonación de la última mina de Argentina el mes pasado, marcó por primera vez en 38 años que las Islas han sido libradas por completo de los explosivos sin detonar".En ese sentido, Johnson señaló que "generaciones enteras" crecieron viendo las advertencias de los territorios que poseían minas antipersonales instaladas por las tropas argentinas durante la Guerra de Malvinas, en 1982."Por tanto resulta fantástico que niños como Luke no tendrán que aprender sobre los peligros de adentrarse dentro de esos perímetros, y los isleños de todas edades pueden una vez más disfrutar de esos hermosos paisajes que ofrece su hogar", manifestó el mandatario europeo, quien se mostró "orgulloso" del logro financiado por el Foreign Office.En ese sentido, Boris Johnson rechazó las críticas que había realizado el Gobierno argentino por el hecho de que las tareas de desminado no fueron realizadas de manera conjunta: "Nuestro compromiso con el bienestar de las Islas y su gente puede que haya causado cierto alboroto en algunos lugares".El secretario de Malvinas, Daniel Filmus, había denunciado que Londres había apartado "ilegítimamente" a la Argentina del proceso de desminado, ya que había considerado que esa tarea "debió hacerse en forma conjunta"."Nos sirve de recordatorio de que, aún estando a miles de millas de distancia, ustedes son parte de la familia de naciones británicas, algo que permanecerá. Este Gobierno va a estar junto a ustedes pase lo que pase", destacó.Y aclaró: "Esto incluye ayudarlos a administrar el cambio que se viene cuando el período de transición post-Brexit concluya a fines de este mes".Al respecto, el primer ministro lamentó que la Unión Europea "fue absolutamente intransigente en cuanto a excluir la mayoría de los Territorios de Ultramar de las negociaciones comerciales de este año", pero afirmó que los habitantes de las islas del Atlántico sur "no han sido olvidados o dejados de lado".

"A largo plazo nuestra política comercial independiente va a abrir la puerta a todo tipo de nuevos mercados para las exportaciones de las Malvinas, de tal forma que en meses y años por delante, el mundo puede que no los identifique por sus ostras, pero si por cierto lo será por su calamar", indicó.Finalmente, se refirió al impacto del coronavirus en el archipiélago y celebró que hubo un número "piadosamente bajo" de casos positivos, ante lo cual recordó que Londres envió "millones de libras en equipos de protección" y aseguró "suficientes dosis de vacunas como para inocular a cada uno" de los isleños.