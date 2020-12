Detectaron una posible nueva variante del coronavirus en Nigeria

Otra nueva mutación del coronavirus parece haber aparecido en Nigeria, informó hoy la máxima autoridad de salud de la Unión Africana (UA), aunque matizó que todavía se requiere mayor investigación para determinar si explica un aumento de las infecciones.



El descubrimiento podría elevar el nivel de alarma mundial luego de que similares variantes fueran detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica, lo que causó una vuelta a las restricciones de viajes y confinamientos justo cuando el mundo se prepara para las fiestas.



"Es una cepa distinta a la del Reino Unido y Sudáfrica", dijo a periodistas el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de África, John Nkengasong.



Agregó que el CDC de Nigeria y el Centro Africano de Excelencia para el Genoma de Enfermedades Infecciosas de ese país, el más poblado del continente, analizarán las muestras."Dennos algo de tiempo, todavía es muy pronto", dijo, citado por la cadena BBC.



El alerta sobre la posible nueva mutación se basa sobre dos o tres secuencias genéticas, explicó, pero eso y el anuncio de Sudáfrica de la semana pasada fueron suficientes como para que el CDC de África convocara una reunión esta semana.



La variante fue detectada en muestras de dos pacientes recogidas el 3 y 9 de agosto en el estado (provincia) nigeriana de Osun, en el suroeste del país, informaron diarios locales.



A diferencia de la cepa del Reino Unido, "no hemos observado tal rápido crecimiento de la variante en Nigeria y no tenemos evidencia que indique que la mutación P681H esté contribuyendo a un incremento de la transmisión del virus en Nigeria", dijo Nkengasong.



La noticia llega en medio de un aumento de las infecciones en partes del continente de 1.300 millones de habitantes.



La nueva variante de Sudáfrica es ahora la predominante en ese país, dijo Nkengasong, en momentos en que la nación sureña se acerca al millón de casos de coronavirus.



Aunque la variante se transmite más rápido y con cargas virales mayores, aún no hay pruebas concluyentes de que produzca casos más graves de la enfermedad, agregó.



"Creemos que esta mutación no va a tener ningún efecto" en las campañas de vacunación en el continente, dijo el funcionario sobre la variante sudafricana.



El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó anoche de una "tasa de transmisión alarmante" en el país, donde se notificó un récord de más de 14.000 nuevos casos en las 24 horas previas, incluyendo más de 400 muertes.



El país tiene más de 950.000 infecciones y la Covid-19 está "implacable", dijo el ministro de Salud, Zwelini Mkhize.



El continente africano tiene ya más de 2,5 millones de contagios confirmados, el 3,3% de los casos globales, Pero las infecciones en África aumentaron un 10,9% en las últimas cuatro semanas, dijo Nkengasong.



En Nigeria el incremento en ese lapso fue del 52%, mientras que en Sudáfrica rondó el 40%, precisó.