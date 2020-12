Una pareja activó el tobogán de un avión y se tiró antes de despegar

El lunes pasado, una pareja de Florida, EE.UU, que estaba a bordo de un Airbus A321 junto a su perra, se preparaba para despegar con destino a Atlanta. De repente, ambos se acercaron a la puerta de emergencia, la abrieron, activaron el tobogán y se deslizaron hacia la pista. Luego, fueron detenidos en el aeropuerto La Guardia de Nueva York.



"Tengo ansiedad y depresión. Les pedí tres o cuatro veces que me dejaran salir. Dijeron que iban a detener el avión y nunca lo detuvieron, y llegué al punto en que me sentía mareado", dijo Antonio Murdock, quien le explicó a las autoridades locales que padeció un ataque de pánico en el avión.



"Entré en pánico. Tengo ataques de pánico. Eso es todo. No le hice daño a nadie", dijo el pasajero, según CBS New York. Murdock le dijo a la azafata que tenía estrés postraumático después de cumplir 10 años por el robo de un banco en una prisión federal, además de otros tantos problemas delictivos.



No obstante, sus explicaciones esgrimidas frente al juez de la Corte Criminal de Queens no le alcanzaron para evitar los cargos. De hecho, tanto Murdock, de 31 años, como su pareja, Brianna Greco, de 23 años, fueron acusados de conducta delictiva, imprudencia temeraria y entrada ilegal. Asimismo, es probable que deban pagar 173.000 dólares por daños a la aeronave.



La particular escena transcurrió en una aeronave de la compañía Delta Airlines. Según la empresa, el avión regresó a la puerta de embarque y los 106 pasajeros fueron ubicados en vuelos alternativos.



La perra gran danés de la pareja, en tanto, fue trasladada a un refugio de animales y podrá ser recuperada en estos días por sus dueños.