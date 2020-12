Hace tres años que cuida a su mujer y no trabaja: la lotería lo hizo millonario

Un hombre de Punta Umbría en España ganó 1,2 millones de euros tras ganar el 'Gordo' de Navidad, un dinero que les ayudará ya que llevaba tres años sin ingresos al tener que cuidar de la salud de su esposa.

Emiliano Martín, que es técnico electrónico, llevaba tres años sin trabajar ya que cuida de su esposa, que padece una enfermedad rara, por lo que este dinero les viene "estupendamente" y ayudará a buscar tratamientos para su mujer, así como para poder viajar "cuando se pueda" y, sobre todo, les ayudará a "estar más tranquilos".



Martín explicó que su suegro compró cinco décimos en el mes de julio, de los cuales tres son para su familia y otros dos van para Madrid, al tiempo que ha indicado que ha sido su propio suegro el que les ha ayudado a subsistir durante este tiempo que no ha podido trabajar.



Son tres miembros los que componen su familia, el matrimonio y su hijo, y que aún no se cree que les haya tocado este dinero, aunque lo primero que ha hecho ha sido "ir al banco", por lo que en estos momentos no tiene los décimos sino "una fotocopia con el sello del banco" ya que están "en depósito".

Por su parte, su esposa, Irene Domínguez, destacó que está "contentísima" y "eufórica", al tiempo dijo que es consciente de que le ha tocado "muchísimo" dinero y que lo primero que le gustaría hacer es viajar. Fuente: cordobabn.com