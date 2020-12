Coronavirus: Identifican nueva variante que es más contagiosa entre los jóvenes

En Sudáfrica también identificaron una nueva variante del coronavirus, que sería reponsable de la segunda ola de contagios que vive ese país. Esta nueva variante muestra ser más contagiosa en pacientes jóvenes, que desarrollan más síntomas graves de lo común aunque no tengan problemas de salud preexistentes. De modo que no sólo afecta a mayores de 60 años, sino también a las personas jóvenes por igual.El ministro de Salud sudafricano, Zweli Mkhize, informó el viernes que "una variante del virus SARS-COV-2, actualmente denominada Variante 501.V2, fue identificada" por los científicos genómicos en Sudáfrica."Las pruebas que se recopilaron sugieren claramente que la segunda ola actual que estamos experimentando está siendo impulsada por esta nueva variante", añadió.Los médicos percibieron una evolución del paisaje epidemiológico, con un mayor número de pacientes jóvenes, sin comorbilidades, que desarrollan formas graves de la enfermedad en comparación con la cepa más común.La variante de Sudáfrica es diferente a la recientemente indentificada en el Reino Unido, aunque "tienen similitudes de linaje".El ministro de Salud sudafricano, Zweli Mkhize, informó que "una variante del virus SARS-COV-2, actualmente denominada Variante 501.V2, fue identificada" por los científicos de ese país."Las pruebas que se recopilaron sugieren claramente que la segunda ola actual que estamos experimentando está siendo impulsada por esta nueva variante", añadió.Los médicos percibieron un mayor número de pacientes jóvenes, sin comorbilidades, que desarrollan formas graves de la enfermedad en comparación con la cepa común.La Organización Mundial de la Salud informó que estaba en contacto con los investigadores sudafricanos que identificaron la nueva variante. El organismo de todos modos aclaró que no había indicios de que hubiera cambios en la forma en que se comportaba la nueva variante del virus.Sudáfrica es país africano más afectado por la pandemia, y la identificación de una nueva variante del coronavirus podría explicar la rapidez de la transmisión en la actual segunda ola, que ya elevó el total de casos a más de 900.000.