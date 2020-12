Joe Biden recibió la vacuna de Pfizer: Llamó "a confiar y aplicársela"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este lunes la vacuna contra el COVID-19 en un esfuerzo por aumentar la confianza en su seguridad de cara a su distribución generalizada entre la población el próximo año.El líder demócrata, y su esposa Jill, recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el Hospital Christiana de Newark, Delaware. El acto se transmitió en vivo para incrementar la confianza en el despliegue médico contra la pandemia. En 21 días, el 11 de enero, debería recibir la segunda dosis, poco antes de que asuma como mandatario.Biden dijo a los estadounidenses que "no hay nada de qué preocuparse" cuando se vacunen y que mientras tanto deben seguir usando máscaras y "escuchando a los expertos". Además, reiteró la importancia de "mantener la distancia social", y de cara a las Fiestas, pidió que la gente que "no tiene que viajar, que no lo haga". Además, destacó la labor del personal sanitario, a quienes calificó de "héroes".Biden se ha comprometido a hacer de la lucha contra el coronavirus, que ha matado a más de 300.000 estadounidenses e infectado a más de 17 millones, su máxima prioridad cuando asuma el cargo el 20 de enero. A los 78 años, está en el grupo de alto riesgo para la enfermedad respiratoria.La futura vicepresidenta, Kamala Harris, se vacunará la semana siguiente.El actual vicepresidente, Mike Pence, que ha estado coordinando la lucha contra la pandemia desde la Casa Blanca en los últimos meses, recibió el viernes la vacuna Pfizer/BioNTech en un evento transmitido en vivo por televisión. "Construir la confianza en la vacuna es lo que nos trae aquí esta mañana", dijo el vicepresidente después de ser vacunado en la Casa Blanca con su esposa.La presidenta del ala demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, también fue vacunada. "Hoy, con confianza en la ciencia (...), recibí la vacuna contra el covid-19", escribió en Twitter la legisladora de 80 años.