Coronavirus: La Agencia de Medicamentos de Europa autorizó la vacuna de Pfizer

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció este lunes que aprobó la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus y afirmó además que "no hay pruebas" de que ese antídoto sea ineficaz contra la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido."Me complace anunciar que el comité científico de la EMA se reunió hoy y se mostró favorable a una autorización de comercialización condicional en la Unión Europea (UE) de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech", declaró la directora general de la EMA, Emer Cooke, en una rueda de prensa en línea.La decisión de la EMA abre la vía a las campañas de vacunación en la UE en los próximos días. Así, si no se produce ningún contratiempo, los países europeos comenzarán a recibir las dosis el sábado 26, para iniciar las campañas de vacunación el domingo 27."Es un paso importante en la lucha contra esta pandemia, que está causando tanto sufrimiento y dificultades", agregó Cooke. "Se trata realmente de un logro científico histórico, en menos de un año se ha desarrollado y autorizado una vacuna contra esta enfermedad", señaló.Además, Cooke añadió que de momento no se registraron indicios de que la vacuna de Pfizer/BioNTech sea ineficaz contra la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido y que, según el gobierno británico, podría ser hasta un 70% más contagiosa."Por el momento, no hay pruebas que indiquen que esta vacuna no funcionará contra la nueva cepa" de coronavirus, afirmó la responsable.La conclusión positiva se adoptó por unanimidad de los expertos de la EMA, que recibió de la farmacéutica estadounidense Pfizer el pasado 1 de diciembre la solicitud de comercialización de su vacuna en la UE. La EMA inició en octubre los análisis en tiempo real de los datos sobre la producción, dosificación y ensayos clínicos, lo que le permitió llegar a estas conclusiones en tiempo récord.El órgano regulador, basado en Ámsterdam, había decidido adelantar la decisión sobre la vacuna, prevista en principio para el 29 de diciembre, por la presión recibida por parte de algunos Estados, principalmente Alemania.