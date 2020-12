Confirman que la nueva mutación de coronavirus es un 70% más contagiosa

Internacionales Los creadores de Sputnik V afirman que es eficaz contra las nuevas mutaciones

Prohibición de vuelos

¿Afectará a la vacuna?

La nueva variante del SARS-CoV-2 detectada la pasada semana en el Reino Unido es hasta un 70 % más contagiosa que las registradas hasta la fecha, aunque su infección no es más grave, según ha confirmado el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés).La nueva variante del coronavirus ha provocado la implementación de medidas restrictivas en el Reino Unido, donde el secretario de Salud, Matt Hancock, afirmó que la la cepa detectada recientemente está "fuera de control" y el número de casos "se disparó" en los últimos días. En ese contexto, sugirió que las restricciones para detener su propagación podrían estar en vigor durante meses.Tras la alarma procedente de Reino Unido, una veintena de países, tanto en Europa como en el resto del mundo, han prohibido los vuelos provenientes de Gran Bretaña.Otras naciones, como España, no han tomado medidas tan drásticas, pero han anunciado el reforzamiento de medidas preventivas, como los controles sanitarios en aeropuertos o de pruebas PCR. Según ha declarado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, todavía no se ha detectado ningún caso de la nueva cepa en el país.Respecto a la vacuna, los expertos consideran que es poco probable que la mutación no responda a las vacunas, ya que los fármacos se han probado con muchas variantes del virus en circulación.Por el momento, las autoridades europeas se encuentran reunidas la mañana de este lunes para acordar una posición común con respecto a esta nueva problemática sanitaria.Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este domingo que está "en estrecho contacto" con las autoridades británica. Previamente, desde el organismo declararon que no hay datos que muestren que la nueva mutación del SARS-CoV-2 se distinga en su comportamiento de otras cepas del virus. Fuente: (RT).-