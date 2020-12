"El consumismo nos ha secuestrado la Navidad", dijo el Papa Francisco

El Papa Francisco dijo hoy durante el Angelus desde el Vaticano que "el consumismo nos ha secuestrado la Navidad" y pidió a los fieles rezar "para que Jesús nazca" en sus corazones. "En estos tiempos difíciles, en lugar de lamentarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por quien tiene menos: no el enésimo regalo para nosotros y para nuestros amigos, sino para un necesitado en quien nadie piensa", agregó.El Santo Padre invitó "para que Jesu?s nazca en nosotros, preparemos el corazón, vayamos a rezar, no nos dejemos llevar por el consumismo: debo comprar los regalos? esa frenesí de hacer cosas, ¡lo importante es Jesús!"."El consumismo, hermanos y hermanas, nos ha secuestrado la Navidad. El consumismo no está en el pesebre de Belén, está la realidad, la pobreza, el amor", afirmó.Al hablar de la cercanía de la celebración, Jorge Bergoglio deseó que la Navidad "sea para cada uno la ocasión de renovación interior, de plegaria, de conversión, de pasos adelante en la fe y en la fraternidad"."Miremos alrededor, miremos sobre todo a quienes están en la indigencia, al hermano que sufre dondequiera que se encuentre: el hermano que sufre nos pertenece, es Jesús en el pesebre", sostuvo."Encontremos realmente al Redentor en las personas que tienen necesidades", recalcó. Francisco también invitó a los fieles a visitar la muestra de los Cien Pesebres que este año, para prevenir los contagios de Covid-19, se instaló al aire libre bajo la columna de Bernini."Este año, los organizadores tuvieron la feliz idea de montar la muestra Cien Pesebres bajo la columna. Son pesebres que desarrollan precisamente una catequesis de la fe al pueblo de Dios. Los invito a visitarlos para comprender cómo la gente busca a través del arte mostrar cómo nació Jesús. Son una gran catequesis de nuestra fe", afirmó.

Francisco repitió en distintas oportunidades "bajo la columna" al invitar a los fieles a apreciar los pesebres, en referencia a la muestra promovida por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, pero no se refirió en ningún momento al pesebre instalado en la plaza, que recibió diversas críticas.Este año la escena estuvo a cargo de Castelli, una ciudad del centro-este de Italia en la región de Abruzzo, conocida por su cerámica desde hace siglos. Un astronauta en el centro de la escena; José y María, con siluetas similares a las de un torpedo y un personaje que recuerda a Darth Vader, de la saga cinematográfica Star Wars convirtieron al pesebre futurista en una representación controversial, que fue muy criticada.