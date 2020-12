Coronavirus: 11 países cierran puertas a turistas de Reino Unido por nueva cepa

Los vecinos europeos del Reino Unido comenzaron a cerrar sus puertas a los viajeros que se mueven desde ese país el domingo, en medio de la alarma sobre una cepa de coronavirus que se propaga rápidamente y que ha provocado que los casos se disparen allí.



Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, la República Checa y Suecia -además de Israel, en Asia- anunciaron la suspensión de todos los vuelos con destino u origen en Reino Unido, según la agencia de noticias Europa Press.



La medida fue adoptada temporalmente, a la espera de más datos científicos y de una decisión conjunta que se espera surja de la reunión urgente de los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) que se celebrará mañana en Bruselas.



Francia dijo que prohibiría el ingreso a todas las personas que vengan del Reino Unido durante 48 horas a partir del domingo por la noche, incluidos transportistas de carga, ya sea por carretera, aire, mar o ferrocarril.



Alemania, Italia y Países Bajos ordenaron la suspensión de vuelos desde Gran Bretaña, mientras que Irlanda dijo que impondría restricciones a los vuelos y transbordadores de su vecino.



Bélgica dijo que cerraría sus fronteras a los vuelos y trenes, incluido el popular servicio Eurostar, procedentes de Gran Bretaña.



"La variante de COVID recientemente descubierta en Londres es preocupante y deberá ser investigada por nuestros científicos", dijo el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza. "Mientras, elegimos el camino de la máxima prudencia".



El primer ministro británico Boris Johnson anunció el sábado que la nueva cepa del virus había provocado un aumento vertiginoso de las cifras de infección. El gobierno endureció las restricciones por COVID-19 en Londres y áreas cercanas, y también revirtió planes de un alivio de las restricciones en el período de Navidad.



Las restricciones a los viajes también agravan los problemas del Reino Unido, ya que finalmente saldrá de la Unión Europea el 31 de diciembre después de un período de transición este año. Hasta ahora, Londres y Bruselas no han logrado llegar a un acuerdo comercial posterior al Brexit, lo que aumenta la perspectiva de un caos en el tráfico de mercancías.



El gobierno alemán dijo que todos los vuelos desde el Reino Unido se suspenderían a partir de la medianoche.



"La (mutación del virus) aún no se ha identificado en Alemania", dijo el ministro de Salud, Jens Spahn, a la emisora ??pública ARD. "Pero, por supuesto, nos tomamos muy en serio los informes de Gran Bretaña".



El primer ministro belga, Alexander de Croo, dijo que la prohibición de viajar desde Reino Unido se aplicaba a los servicios de Eurostar a través del Eurotúnel y tendrían efecto al menos 24 horas a partir de la medianoche del domingo, dijo la cadena de radio belga VRT.



La orden italiana bloqueó cualquier vuelo que saliera de Gran Bretaña y prohibió la entrada a cualquier persona que hubiera transitado por ella en los últimos 14 días.



Los Países Bajos prohibieron los vuelos de pasajeros procedentes Reino Unido desde el domingo y las restricciones se mantendrán hasta el 1 de enero, dijo el gobierno neerlandés.



Austria también planeaba prohibir los vuelos desde Reino Unido, dijo la agencia de noticias APA, citando al ministerio de Salud. Suecia dijo que estaba preparando una decisión para prohibir la entrada desde el Reino Unido.



En la estación internacional de St. Pancras de Londres, la terminal de Eurostar, miles de viajeros intentaron asegurarse un lugar en los trenes.



"Tenemos los dos últimos boletos para hoy", dijo un francés llamado Leny. "Cada uno tenía boletos para el lunes y el martes, respectivamente. Pero dada la situación y lo que está pasando, no queríamos correr ningún riesgo. Y fuimos los últimos en poder hacerlo".