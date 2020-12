"Incluso vacunada hay que respetar las medidas sanitarias" dice médica

El país se enfrenta actualmente a un repunte espectacular de la epidemia, que nunca ha caído realmente desde marzo. En los últimos 15 días, la marca de 200.000 casos diarios se ha superado 12 veces.



Mientras tanto empezó la vacunación contra el coronavirus. Radio Francia Internacional (RFI) recogió el testimonio de Sofía Catena, pediatra inmunizada durante la primera jornada de vacunación masiva en el Jackson Memorial Hospital de Miami, uno de los más grandes de Florida y con mayor flujo de pacientes infectados con la COVID 19.



Sofía Catena: Todas las personas que trabajan en el hospital, el personal de limpieza, enfermeros, médicos, todo el mundo que trabaja con pacientes, directa o indirectamente fueron consultados para saber si estaban interesados en darse la vacuna. La mitad respondió que sí, o sea que son 8000 personas las que se van a vacunar. Muchos de los que dijeron al principio que no, si cambian de opinión, habrá también vacunas disponibles para ellos. Antes de darte la vacuna preguntaban si tenías alguna alergia, o si estabas embarazada. Después de ser vacunados, nos dieron un sistema para instalar en la computadora que sirve para rastrear los síntomas. Entonces, si hoy por ejemplo te despertabas y te dolía el brazo, o te dolía la garganta o tenías fiebre, te pedían que por favor subieras esa información a esta plataforma. Es un sistema para rastrear los síntomas por tres días.



RFI: ¿Ha tenido algún síntoma hasta el momento?



Sofía Catena: Lo único que me pasa es que me duele un poquito en la zona dónde fui vacunada, pero eso me pasa con todas las vacunas, porque el músculo queda sensible.



RFI: Ahora que está vacunada ¿de qué manera está usted protegida frente a la Covid-19?



Sofía Catena: Tendré que recibir una segunda dosis a los 21 días. De todas maneras tenemos que seguir usando todo el material de protección, como el barbijo, y lavándonos las manos. Usamos la protección cuando entramos a las habitaciones de los pacientes positivos y vamos a seguir haciéndolo, independientemente de que ahora estemos vacunados. Para tener anticuerpos hay que esperar una semana. No es automático. Además, dicen que probablemente el uso de máscaras en el hospital va a continuar por al menos por un año más. Pero da tranquilidad porque a pesar de que soy joven, gente de mi edad o hasta más joven se ha muerto por este virus o tenido consecuencias severas, por eso nadie está a salvo. Entonces estar vacunado te da un poco de seguridad.



RFI: Si uno ha sido infectado con una Covid-19 ¿puede vacunarse?



Sofía Catena: No habría ninguna contraindicación. Más aun sabiendo que muchas veces la gente que sí lo ha tenido después no genera anticuerpos, o sea que no han desarrollado inmunidad contra el virus. Al no estar protegidas, esas personas deberían vacunarse, si tienen acceso a la vacuna.