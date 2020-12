Fotógrafo capturó la imagen de un impresionante pulpo de cabeza transparente

Se trata de un Wunderpus photogenicus, que en su sentido literal se traduce como "maravilla fotogénica". Los investigadores lo describieron por primera vez durante el 2006. Por tanto, se trata de una especie reciente de la cual por el momento no se conoce mucho.



La especie de este pulpo se encuentra en las aguas costeras del Océano Pacífico al sur de Filipinas.



Además, los adultos tienen un color rojo oxidado con manchas y rayas blancas. También se conoce que tienen la capacidad de contorsionarse, para imitar a otras criaturas marinas, como el pez león espinoso venenoso. El trabajo del fotógrafo El artista lleva cuatro años buceando junto a su equipo, a fin de capturar la vida de las aguas profundas. Según informó My Modern Met en una nueva entrevista con él, en una reciente excursión de buceo retrató a este particular animal.



"Escuché sobre la fotografía de aguas negras durante una conversación con mis amigos e inmediatamente comencé a trabajar en este campo único", relató el hombre. Al respecto, detalló: "Primero que nada, debes aprender las características de las criaturas de aguas negras. Luego, debes comprender qué áreas son adecuadas para esta actividad, cómo atraer criaturas y cómo mantenerse a salvo".



En ese sentido, continuó: "Luego todo se reduce a la suerte, porque la mayoría del tiempo vuelvo sin nada. Mi profundidad de disparo suele ser de unos 15-30 metros, porque el rango de movimiento de las criaturas de aguas negras es de alrededor de 5 a 2000 metros. No puedo ir a más de 45 metros debido a la limitación de mi equipo de buceo".