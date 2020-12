Sudáfrica: Detectaron nueva cepa de covid19 que está impulsando más contagios

Sudáfrica ha identificado una nueva variante del coronavirus que está provocando una segunda ola de infecciones, dijo el viernes el ministro de Salud, días después de que el Reino Unido afirmara que también había encontrado una nueva cepa que aumentaba los casos.



"Hemos convocado esta sesión informativa pública hoy para anunciar que una variante del virus SARS-COV-2, actualmente denominada Variante 501.V2, ha sido identificada por nuestros científicos genómicos aquí en Sudáfrica", escribió en Twitter el ministro de Salud, Zweli Mkhize.



"Las pruebas que se han recopilado sugieren claramente que la segunda ola actual que estamos experimentando está siendo impulsada por esta nueva variante", añadió Mkhize.



Un equipo de investigadores secuenció cientos de muestras de todo el país desde el inicio de la pandemia en marzo y "observó que una variante particular domina los resultados de estos dos últimos meses", explicó el ministro.



Además, médicos sudafricanos percibieron una evolución del paisaje epidemiológico, con un mayor número de pacientes más jóvenes, sin comorbilidades, que desarrollan formas graves de la enfermedad.



Sudáfrica ha registrado el mayor número de infecciones por coronavirus en África, acercándose a la marca de 900.000, con más de 20.000 muertes relacionadas. El resurgimiento de los casos hizo que el gobierno endureciera las restricciones sociales esta semana. El ministro Zwelini Mkhize afirmó que no se esperaba una segunda ola tan rápido.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que estaba en contacto con los investigadores sudafricanos que identificaron la nueva variante.



El organismo mundial añadió que no había indicios de que hubiera cambios en la forma en que se comportaba la nueva cepa del virus.



"Estamos trabajando con ellos con nuestro grupo de trabajo de evolución del virus SARS-COV-2. Están cultivando el virus en el país y están trabajando con los investigadores para determinar cualquier cambio en el comportamiento del propio virus en términos de transmisión", dijo la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove en una conferencia de prensa en Ginebra.



Las autoridades sanitarias sudafricanas dijeron que la nueva variante parecía propagarse más rápidamente que la anterior, pero que era demasiado pronto para saber su gravedad y si las vacunas funcionarían contra ella.



"En el Reino Unido también han identificado una nueva variante (...) hay bastantes similitudes entre los dos linajes (...) también hay un número similar de mutaciones", dijo el profesor Tulio de Oliviera, miembro del consorcio de genómica del gobierno en una sesión informativa televisada.