"Nadie está a salvo de este virus", dijo Macron luego de dar positivo a Covid-19

Internacionales El presidente de Francia dio positivo en coronavirus y estará aislado

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reapareció tras dar positivo en coronavirus con un vídeo en el que afirma que evoluciona "bien" de la enfermedad y que tiene "los mismos síntomas que el jueves", entre ellos fatiga, dolor de cabeza y tos seca.Macron se recuperaba del coronavirus en la residencia presidencial de Versalles, mientras que médicos del país advirtieron a las familias, de cara a las fiestas, que las comidas en casa y en público acarrean un alto riesgo de contagio.Aunque Macron acostumbra mayormente usar tapabocas y mantener la distancia social, en los últimos días antes de dar positivo por coronavirus participó de varias comidas en grupo, lo que le valió críticas por no ser un buen ejemplo para sus compatriotas, a los que el Gobierno aconsejó evitar reuniones de más de seis personas.Él mismo dijo que contrajo el virus aparentemente en "un momento de negligencia" que también puso en riesgo al resto de las personas con las que estuvo en la última semana."Nadie está a salvo de este virus", subrayó en su mensaje.El positivo de Macron de este jueves llegó en momentos en que las autoridades de salud de Francia registran un aumento de las infecciones y advierten de un empeoramiento aún mayor de la situación justo cuando las familias se preparan para las cenas de Navidad y Año Nuevo.El Instituto Pasteur de Francia publicó un estudio que indica que las comidas en el hogar y en lugares públicos son una gran fuente de contaminación con el nuevo virus.Un epidemiólogo del instituto, Arnaud Fontanet, dijo a la radio France-Inter que durante las fiestas, "podemos encontrarnos, pero no seamos muy numerosos, y, en el momento crítico de las comidas, no demasiadas personas en la misma mesa".Autoridades de salud dijeron que se esforzaban por rastrear a todas las personas con las que Macron tuvo contacto en los últimos días.El ministro de Salud dijo que el presidente podría haberse infectado en una cumbre de la UE en Bruselas la semana pasada, pero esta semana también tuvo múltiples reuniones.Varios líderes europeos, entre ellos los jefes de Gobierno de España y Portugal, iniciaron ayer aislamientos preventivos por haber estado con Macron esta semana.La Presidencia francesa dijo el jueves que Macron se aislará durante siete días, pero seguirá trabajando.