Eutanasia y suicidio asistido: en qué consiste la ley aprobada en España

Con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves el proyecto de ley de la eutanasia, que despenaliza y regula por primera vez en en el país como un derecho la ayuda médica para morir.Tras una histórica sesión en la Cámara baja, se espera que la iniciativa sea ratificada más adelante por el Senado. De esta forma, España se convertirá en la séptima nación a nivel mundial en legalizar la práctica, detrás de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.La carta orgánica de la ley define a la eutanasia activa como la "acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".La normativa contempla dos casos dentro del mencionado "contexto eutanásico". Por un lado, la "administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente"; por otro, "la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que este se la pueda autoadministrar, para causar su propia muerte".Según el proyecto aprobado en Diputados, para pedir la eutanasia se debe tener la nacionalidad española, residencia legal en España o un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. También es necesario que se trate de una persona mayor de edad que sea "capaz y consciente" al momento de hacer la solicitud.Cabe aclarar que si quien desea acceder a este derecho no cumple el requisito de estar consciente, la práctica podrá concretarse de igual modo "si ha suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento".Si está consciente, el interesado debe pedir la eutanasia dos veces por escrito -o por otro medio que deje constancia en caso de no poder escribir- con 15 días de diferencia entre cada presentación y aclarar que la solicitud no es "resultado de ninguna presión externa". En ambas ocasiones, un comité de expertos evaluará el estado del candidato y la validez del requerimiento. Luego, se llevará a cabo una reunión médico-paciente para asegurar que el solicitante sabe lo que pide y, de ser aprobado el trámite, este deberá confirmar nuevamente su voluntad de someterse a la práctica.Para que el pedido sea autorizado el interesado necesitará contar con el consentimiento de su médico, que a su vez debe pedir la opinión de un facultativo consultivo "formado en el ámbito de las patologías que padece el paciente", pero que no pertenezca "al mismo equipo del médico responsable".El proceso completo puede demorar un máximo de 40 días desde la presentación de la primera solicitud hasta que el profesional a cargo del paciente reciba el visto bueno del especialista consultivo -que tendrá hasta 10 días para hacerlo- y la comisión de especialistas apruebe del trámite. Cuando esto suceda, el médico quedará habilitado para llevar a cabo la eutanasia."La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio" del paciente, indica la normativa española. También señala que su aplicación quedará a cargo del médico responsable del proceso.Con respecto a una posible negativa del profesional a llevar adelante el procedimiento, el proyecto de ley detalla que los mismos "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", aunque aclara que deberán manifestarlo "anticipadamente y por escrito".