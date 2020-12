El covid-19, imparable en EE.UU: El país superó los 17 millones de casos

Los Estados Unidos sobrepasaron de manera oficial los 17 millones de casos de coronavirus. Pese a la euforia por el comienzo de la inmunización tras la aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech y la inminente aprobación de la vacuna desarrollada por Moderna, el país vive sus días más difíciles. Y no parece que la tendencia vaya a revertirse en el futuro cercano.



El miércoles se reportaron las peores cifras desde que comenzara la crisis sanitaria. Según el conteo realizado por la Universidad John Hopkins, se registró un record de 247 mil nuevos casos registrados en las últimas 24 horas. El alza es impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta que el día anterior había sido un día de números altos, con "solo"a los 198.357 contagios.



También se reportó que la cantidad de pacientes hospitalizados asciende a 113 mil ?marcando el onceavo día consecutivo en el que se rompe el récord de internaciones hospitalarias? mientras que 21.936 personas están en terapia intensivas, cifra que tampoco tiene precedentes. La cifra de fallecidos fue superior a 3.600, con lo que el total en lo que va del año ya es mayor a 307.500, lejos la mayor a nivel global.



Con estos números, Estados Unidos superó el jueves los 17 millones de contagios. Sólo cinco días atrás se habían sobrepasado los 16 millones. Considerando que se llevan 9 meses de pandemia, impresiona la aceleración en el nuevo número de casos confirmados, más aún si se tiene en cuenta que los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, según sus siglas en inglés) confirmaron que el número real de casos ?teniendo en cuenta aquellos que no fueron testeados- podría ser de millones más.



Si bien se observa un alza en los contagios en todo el país, California es el estado más afectado. Solo en ese estado el jueves se reportaron 52.000 infectados, mientras que el martes se había reportado un récord de 63.817.



Sin lugar a dudas, parte del resurgimiento violento en los contagios está relacionado con las reuniones de fin de año y la pasada celebración de Acción de Gracias a finales de noviembre. El miedo entonces recae sobre las fiestas de navidad y año nuevo, a la vuelta de la esquina.



Ya para Acción de Gracias, los CDC recomendaron que no se viajara. Sin embargo, según datos de la policía aeronáutica, cerca de 50 millones de personas tomaron vuelos en esa semana. Se espera que haya una recomendación similar para navidad la semana próxima, pero también se sabe que no muchos la acatarán.



Los tratamientos han mejorado y por eso el aumento en el número de muertes no es tan abrupto como el aumento en nuevos casos y hospitalizaciones. Sin dudas la vacuna ayudará, pero a largo plazo.



Hasta ahora se han distribuido en el país 2.9 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. En los próximos 21 días se distribuirán otras tantas vacunas para asegurar la segunda dosis para quienes ya han sido inoculados. Con la presunta aprobación de la vacuna de Moderna, muchos más recibirán su vacuna, pero el país todavía está lejos de entrar en una fase en la que la vacuna esté disponible para la población en general. Los CDC han declarado que de manera optimista se puede esperar que para finales de enero esté vacunado todo el personal de salud.