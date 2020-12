Vacuna de Pfizer: trabajador de la salud sufrió reacción alérgica al recibirla

Un trabajador de la salud de Alaska (Estados Unidos) sufrió una reacción alérgica después de recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech, en el segundo caso similar que se reporta en el mismo estado en menos de 24 horas.



"Un segundo miembro del personal experimentó hinchazón de los ojos, mareos y picazón en la garganta 10 minutos después de haber sido inyectado", indicó el Hospital Regional Bartlett de la localidad de Juneau citado por la cadena CNN.



El centro de salud agregó que la reacción "no se consideró anafilaxia", o sea que no fue grave, e informó que el paciente fue dado de alta tras recibir adrenalina y antialérgicos.



Otra trabajadora sanitaria de Alaska sufrió una reacción alérgica grave tras recibir la vacuna, se informó.



Según el diario New York Times, la persona recibió su dosis el martes, mientras Pfizer confirmó que está trabajando con las autoridades locales para investigar el incidente.



Este primer caso sí fue una reacción anafiláctica, "con aumento de los latidos del corazón, dificultad para respirar y erupción cutánea y enrojecimiento", de acuerdo a los autoridades que informaron que la mujer no tenía antecedentes conocidos de reacciones alérgicas a las vacunas.



A principios de esta semana comenzó en Estados Unidos la administración de la vacuna de Pfizer, después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por su sigla en inglés) proporcionara la autorización de uso de emergencia.



El ente regulador del Reino Unido, país que también inició la campaña con esta vacuna, dijo la semana pasada que las personas con serios antecedentes de alergia no deberían inmunizarse mientras investiga efectos adversos sufridos por dos personas durante el primer día de vacunación masiva.

La Agencia Reguladora de Productos Médicos y de Salud (MHRA) y autoridades expresaron que estaban investigando si las reacciones estuvieron vinculadas a la vacuna, que efectos de este tipo son "comunes" con todas los nuevos antídotos y que la recomendación es una medida de precaución hasta poder sacar conclusiones finales.



La agencia no precisó los efectos colaterales de las dos personas, pero la cadena de noticias BBC afirmó que la reacción fue del tipo menos peligroso, o anafilactoide, que suele limitarse a una erupción en la piel, dificultad para respirar y baja presión sanguínea. (Télam).